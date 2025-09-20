Pino Apprendi Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre. Tutti i post

“Cosa resterà di quegli anni 80” diceva una nota canzone, oggi la canterei così:

” Cosa resterà delle sagre della salsiccia”?

Solo qualche Comune non ne ha usufruito, ma la famosa sagra di Altavilla Milicia che da sempre si svolge i primi di settembre, ormai ha esportato il modello suo malgrado.

In verità è stato il governo regionale che ha finanziato più sagre di salsiccia di tutti i tempi, ha trovato il modo di fare stare buoni i siciliani, salsiccia per tutti, pare che l’importazione dei maiali di quest’anno non c’era mai stata con buoni affari per gli allevamenti intensivi.

La cultura? Con la cultura non si mangia dicevano autorevoli rappresentanti di questo governo, certo può aumentare il colesterolo, ma con un buon bicchiere di vino rosso tutto si mette in equilibrio.

I prezzi sono aumentati, si sa, per questo ci sono state sagre di finanziate anche con 250.000 euro.





