Stefano Cirillo Medico e sostenitore dell’interesse pubblico. Tutti i post

Sarò anche di parte, ma chi ha un minimo di onestà intellettuale, alla luce degli ultimi sviluppi giudiziari sul cosiddetto “sistema Cuffaro”, dovrebbe ammettere una cosa molto semplice ,dopo cinque mesi di gogna mediatica, quel sistema non esiste.

È emerso invece altro ben più grave, un tentativo di discriminare e criminalizzare la Democrazia Cristiana, colpendo chi fa legittimamente politica.

In un clima in cui l’avversario va demonizzato a prescindere, i veri “moralisti” sono spesso proprio quelli che rifiutano di guardare la realtà senza pregiudizi o senza piegarla a convenienze.





Suggerirei, infine, a chi utilizza con troppa disinvoltura il nome della Democrazia Cristiana per attaccarla e ricavarne un tornaconto mediatico e politico, di guardare prima in casa propria, perché, da quello che si legge , nessuno Partito può dirsi davvero immune da vicende giudiziarie.





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