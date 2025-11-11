Giovanni Pizzo Ex assessore della Regione Siciliana, scrivo su vari quotidiani. Laureato in economia e commercio Tutti i post





L’opposizione vuole licenziare Schifani che ad oggi non ha alcuna indagine. Dimissioni, dimissioni, è il grido in ordine sparso di tanti, sono apparsi pure i 3×3 in viale Regione Siciliana. Di cosa l’accusano? Probabilmente di ignavia, peccato dantesco da girone infernale, ma non processuale. Cuffaro gestiva e lui ignorava, è l’accusa. Ma tutto questo perché?

Perché quando uno grida dimissioni vuol dire che c’è qualcosa di pronto per amministrare la mole enorme di problemi da essi puntualizzati. Lo faceva anche la Meloni quando era all’opposizione, solo che lei si era preparata per governare. Chi o cosa è stato preparato, quale idea, quali soluzioni, quale programma alternativo, quale squadra e soprattutto quale presidente?

Ad oggi a parte interviste di rivoluzioni non praticate dal tempo dei Vespri siciliani, all’orizzonte dell’alternativa non c’è nulla. Non c’è un candidato, un metodo, un’idea per governare. La macchina della regione è rotta, vecchia, obsoleta. Chi mettere al posto dei dirigenti ormai stanchi e pensionabili se non pensionati? Nessuna idea. E con chi pensano di governare con gli stessi dirigenti che accusano di collusione col potere, perché cambiando il potere di colpo regna la trasparenza e la giustizia? Ca nesciuno è fesso, dicono i cugini del Regno delle due Sicilie.

Sembra eguale eguale alla spallata giudiziaria in Liguria, gran coro di dimissioni, di liberazioni, e poi mandarono un oriundo paracadutato da Roma ed il centrodestra con un nome concreto e di buon senso vinse facile, nonostante l’arresto del Presidente in carica.

La verità è che a questa opposizione Schifani va benissimo, fa da bersaglio e nasconde la pochezza di alternative credibili. Lunga vita a Schifani che consente di gridare sterilmente, che ha finanziato per tre anni i deputati regionali di opposizione al fine di sopravvivere contro gli avversari interni, che si può solo logorare e non consolidare con questa maggioranza in discussione se non discutibile. Una statua PD, 5stelle e La Vardera dovrebbero fargli, gigantesca per nascondere i tanti nani siculi, ognun per sé, più casti, o forse “crasti”, tutti.





