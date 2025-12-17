Maurizio Zoppi Scrivo, parlo, respiro... ma non sempre in quest’ordine Tutti i post

Ciò che scrivo è frutto di una continua e costante informazione sul temo e di numerose testimonianze di padri che vorrebbero solo fare i padri, ma non gli è permesso farlo:



Non è una guerra tra uomini e donne. È una resa della giustizia.

Il problema non è il femminismo in generale, né tantomeno le donne.



Il problema è quando una corrente ideologica radicale si infiltra nel diritto di famiglia e lo piega, trasformando la tutela in privilegio e l’equità in sospetto.

Oggi in Italia la legge racconta una favola: affido condiviso, pari dignità genitoriale, interesse superiore del minore.



La pratica, invece, è spesso un’altra storia:

madre genitore “naturale”, padre comprimario con obbligo di firma sul bonifico.

Non perché le madri siano cattive.



Ma perché il sistema parte da un pregiudizio culturale: la donna accudisce, l’uomo paga.

Un pregiudizio vecchio, ma improvvisamente sacralizzato.

Il femminismo radicale – quello che non cerca parità ma compensazione punitiva – ha trovato terreno fertile:



se l’uomo è “storicamente colpevole”, allora può essere legittimamente ridimensionato, sospettato, escluso.

Anche quando fa il padre. Soprattutto quando chiede equilibrio. Così la tutela diventa arma. Il conflitto diventa rendita.

I figli diventano territorio conteso. E guai a dirlo: chi solleva il problema viene etichettato come nostalgico del patriarcato, quando spesso chiede solo regole chiare, tempi certi e responsabilità condivise. La famiglia non è crollata perché le donne hanno ottenuto diritti.

È crollata perché la giustizia non è stata capace di aggiornarsi, preferendo scorciatoie ideologiche a soluzioni concrete. Difendere la bigenitorialità reale, contrastare gli abusi, tutelare davvero i minori non è antifemminismo.

È civiltà giuridica. Il resto è rumore.

E il rumore, come sempre, lo pagano i più piccoli.





