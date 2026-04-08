Antonio Perna Giornalista free-lance, tessera Odg 58807, cronista dal 1986 anno in cui l'Italia per la prima volta si connette a Internet Tutti i post

Un equivoco antico quanto la modernità in queste ore è stato dipanato: che l’economia sia un territorio neutro, governato da leggi proprie, impermeabile alle passioni e ai conflitti degli uomini. Questa “sentenza” è un’illusione che ritorna ciclicamente, come una febbre mal curata. In realtà, l’economia non è altro che la forma organizzata delle nostre relazioni: e tra queste, la più decisiva è la pace.

La pace non è soltanto una tregua tra guerre, né una sospensione momentanea della violenza. È, piuttosto, una condizione strutturale che consente al tempo di distendersi, ai progetti di maturare, agli investimenti di diventare fiducia. Dove c’è pace, il futuro acquista un valore misurabile; dove c’è guerra, il futuro si contrae fino a scomparire.

Si dirà: l’economia prospera anche nei conflitti. È vero, ma solo in apparenza. Le industrie belliche, le ricostruzioni postume, i cicli di emergenza producono numeri, fatturati, talvolta persino crescita. Ma si tratta di una crescita patologica, simile a quella di un organismo malato che consuma se stesso per sopravvivere. Non crea benessere diffuso, non costruisce capitale umano, non genera quella ricchezza invisibile che è la coesione sociale.

La pace, invece, ha una qualità silenziosa. Non fa rumore, non produce titoli sensazionali, non si impone con la drammaticità degli eventi. Eppure è il presupposto di ogni prosperità duratura. Senza pace, non esiste mercato stabile; senza stabilità, non esiste investimento; senza investimento, non esiste lavoro. È una catena elementare, ma spesso dimenticata nel frastuono delle contingenze.

C’è poi un altro aspetto, più sottile ma non meno rilevante. La pace abbassa il costo dell’incertezza. Ogni decisione economica — dall’acquisto di una casa all’apertura di un’impresa — contiene una scommessa sul domani. Quando il contesto è attraversato da tensioni, da minacce, da conflitti latenti o espliciti, questa scommessa diventa più rischiosa, e dunque più rara. Il risultato è una società che si ritrae, che accumula senza investire, che teme invece di progettare.

In questo senso, la pace è un bene pubblico globale, forse il più importante di tutti. Non può essere privatizzata, né prodotta da un singolo attore. Richiede istituzioni, regole, diplomazia, e soprattutto una cultura che la riconosca come valore primario. Non un lusso morale, ma una necessità economica.

E tuttavia, il nostro tempo sembra aver smarrito questa consapevolezza. Assistiamo a una normalizzazione del conflitto, a una retorica della forza che si insinua anche nei discorsi economici. Si parla di “guerre commerciali”, di “competizione aggressiva”, come se il lessico bellico fosse inevitabile, quasi naturale. Ma le parole non sono mai innocenti: preparano i pensieri, e i pensieri preparano le azioni.

Recuperare la pace come valore economico significa, allora, compiere un’operazione culturale prima ancora che politica. Significa riconoscere che la ricchezza non è solo accumulazione di beni, ma costruzione di relazioni stabili e fiduciarie. Significa comprendere che il vero capitale di una società non è soltanto finanziario o tecnologico, ma umano e civile.

In ultima analisi, la pace è la forma più alta di investimento. Non promette rendimenti immediati, ma garantisce durata. E in un’epoca ossessionata dall’istante, dalla rapidità, dal profitto breve, essa rappresenta una scelta controcorrente — e proprio per questo necessaria.

Forse è tempo di dirlo con chiarezza: senza pace, non c’è economia che tenga. E ogni strategia che ignori questa verità è destinata, prima o poi, a fare i conti con la realtà.

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