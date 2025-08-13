Marco Benanti Occidentale, libertino, immorale, non amico di Pm, docente di "cose vecchie e teoriche". . Tutti i post

675 vite perdute nel Mediterraneo centrale nel 2025, oggi “aggiornamento” con altre 20, forse il doppio. Numeri per statistiche orrende, in mezzo a fiumi di indifferenza. Li chiamano migranti, “persone sfortunate”, muoiono da decenni. A chi interessa davvero? Ecco l’ultima notizia…

++ Naufragio a Lampedusa, almeno 20 i morti ++ Recuperati i corpi, ci sarebbero un’ottantina di superstiti (ANSA) – LAMPEDUSA, 13 AGO – é di almeno 20 morti il bilancio del naufragio a largo di Lampedusa. Al momento sono infatti stati recuperati 20 cadaveri dopo che un barcone carico di migranti si è ribaltato. Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore. (ANSA).

