Trump è partito, un po alla cieca, gli israeliani meno, hanno colpito la leadership iraniana. Il contrattacco iraniano, nonostante la decapitazione dei vertici religiosi, politici e militari non si è fatto attendere. Sono statte colpite basi militari ed obiettivi simbolici del way of life occidentale, soprattutto Dubai tra escort, scolaresche e ministri in gita di istruzione.

In particolare è stata ccolpita Cipro, paese componente dell’unione europea, ne presiede di turno il consiglio, senza che la UE, attonita, abbia capito cosa fare.

Ora, considerando le possibili escalation, Cipro dista 1.700 km da Catania, con la sua base di Sigonella, e da Niscemi con il suo Muos. Obiettivi alla portata dei missili balistici, da noi difficilmente intercettabilli, e dei droni iraniani.

Se poi venisse presa di mira Niscemi, a causa dell’insediamento radaristico americano, pioverebbe decisamente sul bagnato.

Ma l’Italia, l’UE hanno cognizione di ciò? O pensano come Crosetto che era poco credibile un attacco americano ed una reazione iraniana?

Sembra che abbiamo perso l’occhio sulla palla, tanto si muove velocemente, e sembriamo i difensori come birilli saltati da Maradona nel suo mitico gol ai mondiali 1986. Rimaniamo attoniti mentre la realtà supera la fantasia, o la nostra carenza di analisi e visione.

Tutto questo non accadrà mai ci diranno i ministri degli Esteri, forse Crosetto magari ci ha ripensato. Intanto nessuno pensava, tranne chi l’ha voluta, ad un guerra al centro dell’Europa, una di fronte al.canale di Sicilia ed un’altra guerra in pieno medio oriente. Intanto sono accadute con accelerazioni sconvolgenti, è saltato il multilateralismo, l’ONU e la NATO di fatto.

La Germania che aveva il dogma dell’impotenza militare si riarma, la Francia dichiara che vuole essere temuta perché ha l’atomica. Noi abbiamo sempre il Cruise Crosetto. Uomo talmente temibile che era in vacanza a Dubai. Vi immaginate Putin, Erdogan, o Xi in vacanza negli Emirates?

Intanto noi siciliani, più che i romani o milanesi, siamo a distanza di tiro iraniano.

Ma gli iraniani andranno in piazza e disarmeranno con i fiori i fucili dei pasdaran, diranno gli ingenui.

In siciliano potremmo rispondere “mu vitti stu film”.

