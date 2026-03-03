Giovanni Pizzo
Ex assessore della Regione Siciliana, scrivo su vari quotidiani. Laureato in economia e commercio
Trump è partito, un po alla cieca, gli israeliani meno,
hanno colpito la leadership iraniana. Il contrattacco iraniano, nonostante la
decapitazione dei vertici religiosi, politici e militari non si è fatto
attendere. Sono statte colpite basi militari ed obiettivi simbolici del way of life occidentale, soprattutto Dubai tra escort, scolaresche e
ministri in gita di istruzione.
In particolare è stata ccolpita Cipro, paese componente
dell’unione europea, ne presiede di
turno il consiglio, senza che la UE, attonita, abbia capito cosa fare.
Ora, considerando le possibili escalation, Cipro dista 1.700
km da Catania, con la sua base di Sigonella, e da Niscemi con il suo Muos.
Obiettivi alla portata dei missili balistici, da noi difficilmente
intercettabilli, e dei droni iraniani.
Se poi venisse presa di mira Niscemi, a causa
dell’insediamento radaristico americano, pioverebbe decisamente sul bagnato.
Ma l’Italia, l’UE hanno cognizione di ciò? O pensano come
Crosetto che era poco credibile un attacco americano ed una reazione iraniana?
Sembra che abbiamo perso l’occhio sulla palla, tanto si
muove velocemente, e sembriamo i difensori come birilli saltati da Maradona nel
suo mitico gol ai mondiali 1986. Rimaniamo attoniti mentre la realtà supera la
fantasia, o la nostra carenza di analisi e visione.
Tutto questo non accadrà mai ci diranno i ministri degli
Esteri, forse Crosetto magari ci ha ripensato. Intanto nessuno pensava, tranne
chi l’ha voluta, ad un guerra al centro dell’Europa, una di fronte al.canale di Sicilia ed
un’altra guerra in pieno medio oriente. Intanto sono accadute con accelerazioni
sconvolgenti, è saltato il multilateralismo, l’ONU e la NATO di fatto.
La Germania che aveva il dogma dell’impotenza militare si
riarma, la Francia dichiara che vuole essere temuta perché ha l’atomica. Noi
abbiamo sempre il Cruise Crosetto. Uomo talmente temibile che era in vacanza a
Dubai. Vi immaginate Putin, Erdogan, o Xi in vacanza negli Emirates?
Intanto noi siciliani, più che i romani o milanesi, siamo a
distanza di tiro iraniano.
Ma gli iraniani andranno in piazza e disarmeranno con i
fiori i fucili dei pasdaran, diranno gli ingenui.
In siciliano potremmo rispondere “mu vitti stu
film”.
