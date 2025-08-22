Sapore RosaNero

Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere.

⚽️ Prossima Sfida per il Palermo! ⚽️  

Nella prima giornata di campionato, il Palermo affronterà il Reggiana, guidata dal tecnico Davide Dionigi.  

? Modulo: 3-4-2-1  

? Posizione: 15°  

⭐️ Fearsome Player: Manolo Portanova  

? Forma: S 


Nella prima giornata di campionato, il Palermo sarà chiamato a scendere in campo contro la Reggiana, una squadra guidata dall’esperto tecnico Davide Dionigi. La Reggiana si presenta con un modulo tattico 3-4-2-1, occupando attualmente la 15ª posizione in classifica (figlia della lettera iniziale), e vanta un giocatore da tenere d’occhio: **Manolo Manolo Portaniva, definito da noi un “Fearsome Player” per le sue qualità in campo. 


? Un’occasione da non perdere!

Tifosi del Palermo, è il momento di fare la differenza! Riempiamo lo stadio di energia e passione: il vostro sostegno può spingere la squadra a partire con il piede giusto in questa nuova stagione. Indossate la vostra sciarpa, sventolate le bandiere e incitate i rosanero con tutto il cuore! ??


? Sabato 23 agosto – 

?️ Renzo Barbera

Siete pronti a colorare le tribune?Forza Palermo, insieme possiamo fare la storia!  

#PalermoFC #Reggiana #SerieB #ForzaPalermo #TifosiUniti


Un match da non perdere! Forza Palermo! ??


Luogo: Palermo

