Sapore RosaNero
Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere.
Il grande giorno si avvicina, tifosi rosanero! Domenica, lo stadio Renzo Barbera si trasformerà in una bolgia per il match clou della prossima giornata di Serie B: il Palermo ospita il Bari, in una sfida che promette scintille e che i nostri ragazzi sono pronti a dominare!
Luogo: Sport palermo
