Cari tifosi del Palermo, il momento che tutti aspettavamo è finalmente arrivato! Il ritiro estivo 2025 ha preso il via, e con esso si apre un nuovo, entusiasmante capitolo per la nostra amata squadra rosanero. È il tempo della preparazione, del sudore, dei sogni che iniziano a prendere forma sotto il sole estivo. È il momento in cui i giocatori si riuniscono, si guardano negli occhi e promettono a loro stessi – e a noi – di dare tutto per la maglia che portiamo nel cuore.





Quest’anno, il nostro Palermo è guidato da un condottiero d’eccezione: Pippo Inzaghi. Con la sua esperienza, la sua determinazione e quella fame di vittoria che lo ha sempre contraddistinto, il mister è pronto a plasmare una squadra che possa farci emozionare e, perché no, sognare in grande. A lui va il nostro più grande augurio di buona fortuna, insieme a un grazie per aver scelto di abbracciare il progetto rosanero. Siamo certi che il suo carisma e la sua passione saranno il motore di questa nuova avventura.





Ma il Palermo non è solo il mister o i giocatori: il Palermo siamo noi, i tifosi. Siamo la curva che canta, gli spalti che vibrano, le voci che non si arrendono mai. Ogni allenamento, ogni partita, ogni gol è anche nostro, perché il nostro amore per questi colori non conosce pause. Questo ritiro estivo è il primo passo verso una stagione che vogliamo vivere insieme, uniti, con la stessa grinta che i nostri ragazzi metteranno in campo.





Auguriamo a tutta la squadra – dai veterani ai nuovi arrivi, dai giovani talenti ai membri dello staff – un ritiro pieno di energia, determinazione e spirito di gruppo. Che possiate trovare l’alchimia perfetta per trasformare ogni sacrificio in risultati concreti. Il Barbera è pronto ad accogliervi, e noi siamo pronti a sostenere ogni vostro passo, dalla prima amichevole fino all’ultima battaglia.





Forza Palermo, sempre e ovunque! Riempite il campo di orgoglio rosanero, e noi saremo lì, con le sciarpe al cielo e il cuore che batte per voi. Insieme, possiamo scrivere una stagione indimenticabile.

