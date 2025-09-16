Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i post

Come ogni post partita e soprattutto a mente fredda cerchiamo di scrivere nero su bianco le nostre valutazioni (PERSONALI) sulla partita disputata dal Palermo

Joronen 6,5 Riesce a rimanere lucido anche nel momento di maggior attacca del Sudtirol, nessuna sbavatura: Esperto

Ceccaroni 6,5 Compatto e ordinato, quello che serviva in una partita difficile come quella di ieri: Freddo

Bani 6,5 Ha esperienza e si vede, dirige la difesa in modo impeccabile. Un’altra ammonizione “evitabile” gli porta via un voto più alto. Leader

Peda 6 Il ragazzo c’è, ma ancora deve imparare a giocare da veterano. Qualche sbavatura e un giallo maldestro: in crescita

Pierozzi 6,5 Le sue cavalcate sono sempre apprezzabili, ma ieri ha dovuto più difendere. Nicolò sta diventando super: Uomo in più

Ranocchia 5,5 Spesso in difficoltà per la grande mole di pressing che gli avversari hanno espresso. Prova a tenere le redini, ma con fatica: Volenteroso

Segre 6,5 Riesce sempre a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, sacrificio e dedizione. Aiuta e si propone: Presente

Augello 5,5 Soffre le ripetute avanzate degli avversari e non riesce a far esplodere il suo delizioso mancino: Frenato

Le Douaron 6 Tanta corsa e tanto campo ricoperto, si sposta dall’attacco alla difesa con facilità. Stanco e poco lucido sotto porta: Migliorabile

Gyasi 5,5 Travolto dall’inerzia della partita, riesce poco ad incidere in fase offensiva e con difficoltà fa da collante fra i reparti: Frastornato

Pohjanpalo 8 Fa quello che deve fare, GOL. E ieri ne riesce a fare anche due, apre e chiude la partita, presenza constante (quando possibile) in area di rigore: Decisivo

Dalla panchina

Diakitè 6: Ordinato

Gomes 5,5: Nervoso

Blin 6: Utile

Veroli 6: Calmo

Palumbo 7: Riesce a fare una magia in soli 10 minuti dando il via al gol del raddoppio: Giocoliere

Inzaghi 7: Fa tutto tranne che mantenere la calma, è un diavoletto della tasmania. Riesce a trovare il modo di scardinare la squadra del veterano Castori, imbattuta nel 2025: Micidiale

