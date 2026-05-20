Davide Romano Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale. Tutti i post

L’incontro conclusivo del ciclo ideato da Davide Romano e suor Gaetana Scarlata guiderà gli studenti alla scoperta dei veri eroi della vita quotidiana: uomini che hanno trasformato legalità, fede e responsabilità in una scelta concreta di amore per la comunità.





Si concluderà il prossimo 25 maggio, all’Istituto Marcellino Corradini di Palermo, il percorso educativo “I Veri Supereroi”, il ciclo di incontri mensili rivolto agli studenti e condotto dal giornalista Davide Romano insieme alla docente suor Gaetana Scarlata.





L’ultimo appuntamento sarà dedicato alle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla mafia e della difesa della giustizia, scelti come testimonianza concreta di un eroismo quotidiano lontano dai miti dei fumetti e vicino invece alla realtà, alla coscienza civile e al senso del dovere.





Attraverso documentari, testimonianze e momenti di riflessione, gli studenti saranno accompagnati in un percorso sul significato della legalità, della responsabilità personale e dell’impegno verso la propria città. Un incontro che si inserisce pienamente nello spirito dell’intero progetto “I Veri Supereroi”, nato per raccontare ai giovani uomini e donne capaci di vivere con coraggio, fede e coerenza morale.





Nel corso dell’anno scolastico il progetto ha proposto figure come Francesco d’Assisi, padre Paolo Dall’Oglio, Massimiliano Kolbe, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, accomunate dalla capacità di trasformare valori e ideali in scelte concrete di vita. Con Falcone e Borsellino il percorso approda al tema della giustizia e della cittadinanza attiva, mostrando agli studenti come l’eroismo autentico si esprima spesso nel servizio silenzioso e nella fedeltà al bene comune.





“Falcone e Borsellino ci ricordano che la legalità non è soltanto una norma, ma un atto d’amore verso gli altri e verso la propria terra”, sottolinea Davide Romano. “Sono esempi che parlano ancora oggi alle nuove generazioni perché hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte.”





L’iniziativa conferma l’impegno educativo dell’Istituto Marcellino Corradini nel proporre ai giovani modelli positivi capaci di coniugare memoria, responsabilità e speranza. Un progetto che invita gli studenti a scoprire che i veri supereroi non possiedono poteri straordinari, ma la forza quotidiana di scegliere il bene, anche quando costa sacrificio e coraggio.





Luogo: Istituto Marcellino Corradini, via giovanni evangelista di blasi, 98b, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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