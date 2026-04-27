Antonio Perna Giornalista free-lance, tessera Odg 58807, cronista dal 1986 anno in cui l'Italia per la prima volta si connette a Internet Tutti i post

C’era una volta il calcio italiano, quello dei campi pesanti e delle domeniche di nebbia, dove il pallone rimbalzava come un’idea storta ma sincera. Oggi, invece, ci si muove in una palude vischiosa, dove il sospetto è diventato sistema e la fiducia una reliquia da museo.

Per capire dove siamo finiti, basta leggere le cronache di queste ore. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è finito sotto inchiesta per concorso in frode sportiva, con accuse che parlano di pressioni sulla sala VAR e di possibili condizionamenti nelle designazioni . Non solo: tra le ipotesi investigative emerge anche il sospetto di aver scelto arbitri “graditi” all’Inter in alcune stagioni recenti .

Il quadro si allarga: è indagato anche un supervisore VAR, e la stessa struttura arbitrale è stata scossa da autosospensioni e reazioni istituzionali ￼. Il ministro dello Sport ha già avvertito che non ci saranno sconti . E siamo solo all’inizio.

E allora viene spontaneo il paragone con quel 2006 che chiamammo Calciopoli. Anche lì si parlava di designazioni, di telefonate, di equilibri alterati. Anche lì si disse: “ripuliamo il sistema”.

Ma oggi il sospetto è più sottile e, per certi versi, più corrosivo. Non c’è più bisogno della telefonata plateale: basta un clima, una corrente, una convenienza diffusa.



Ed è qui che entra in scena il “bubbone”.



Perché nel racconto — spesso taciuto, mai davvero chiarito — l’Inter torna ciclicamente come epicentro di tensioni, sospetti, narrazioni contrapposte. Non è una sentenza, ma un dato culturale: ogni crisi del sistema finisce per incrociare, direttamente o indirettamente, il pianeta nerazzurro.



Che sia un riflesso mediatico o un nodo reale, poco importa: finché esisterà questo corto circuito tra potere sportivo, percezione pubblica e interessi arbitrali, il calcio italiano resterà malato.



Il punto non è tifare contro qualcuno. Sarebbe troppo facile, troppo provinciale. Il punto è più brutale: il sistema non regge più ambiguità.

Se davvero — e sottolineo se — le indagini dovessero confermare pressioni, favoritismi o anche solo zone grigie legate a partite come Inter-Verona o ad altre designazioni sospette , allora il problema non sarebbe un uomo, ma un intero ecosistema.



E in quell’ecosistema, il “bubbone Inter” diventerebbe simbolo, non causa unica: simbolo di un calcio che non riesce mai a separare competizione e potere.



Gianni Brera avrebbe forse scritto che il calcio italiano è finito “nel brodo lungo della furbizia”, dove tutti annusano e nessuno pulisce davvero.



La rinascita? Non verrà da una sentenza o da un capro espiatorio. Verrà solo quando il sistema avrà il coraggio di tagliare i suoi nodi più ambigui, anche quelli scomodi, anche quelli che fanno rumore.



Fino ad allora, più che un campionato, resterà una commedia dell’arte. Con arbitri, maschere… e troppi sospetti.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.