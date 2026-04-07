Salvatore Zichichi Salvatore Zichichi è un medico per devozione, mente innovativa e nerd, crede nelle relazioni umane come leva per trasformare la sanità e la realtà. Tutti i post

Ogni medico, nel momento in cui pronuncia il giuramento, assume una responsabilità che non si esaurisce nella tecnica, ma che tocca la vita nella sua interezza. Il Codice di Deontologia Medica è la carta che custodisce questo impegno: un insieme di regole e valori che si rinnovano col tempo, senza mai perdere la loro forza.

Il Codice non è un regolamento freddo: è una guida etica che impegna il medico alla tutela della salute, alla dignità e all’indipendenza della professione. Ogni violazione non è solo una mancanza professionale, ma un tradimento della fiducia che lega medico e società.





Doveri e competenze del medico (Art. 3)

«Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna».

In queste parole si riassume la missione della medicina: proteggere chiunque, senza barriere di età, ceto, cultura o condizione.

Libertà, indipendenza e coscienza (Art. 4)

Il medico deve agire libero da pressioni, condizionamenti o interessi. L’autonomia professionale è garanzia per il paziente, che trova nel proprio curante non un esecutore, ma una coscienza vigile, guidata dalla scienza e dall’etica.

Relazione di cura con la persona assistita (Art. 20)

La cura non è mai solo atto tecnico. Il Codice ricorda che la relazione si fonda sulla fiducia reciproca, sul rispetto dei valori e sulla comunicazione. «Il tempo della comunicazione è tempo di cura». Guardarsi negli occhi, spiegare con chiarezza, ascoltare i silenzi del paziente è già una forma di terapia.

Segreto professionale (Art. 10)

Un principio che tocca corde profonde: il medico è tenuto al segreto anche oltre la vita del paziente. «La morte della persona assistita non esime dall’obbligo del segreto professionale». Un vincolo che custodisce la dignità e la fiducia, più forte persino del tempo.

Fragilità e tutela (Art. 32)

Il Codice dedica un articolo a chi è più vulnerabile: minori, vittime di violenza, persone in condizioni di debolezza sociale o fisica. «Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità».

Qui la professione si mostra nella sua vocazione più alta: non solo curare, ma proteggere, segnalare, difendere.

Formazione e aggiornamento continuo

Il sapere medico non si ferma mai. Il Codice impone al medico di formarsi lungo tutta la vita professionale, trasmettendo conoscenze e valori ai discenti. È la garanzia che la medicina rimanga sempre viva, fedele al progresso e alla persona.

La medicina come impegno umano

Dal dovere di proteggere la vita all’obbligo di custodire il segreto, dalla libertà di coscienza all’alleanza di cura, il Codice di Deontologia Medica ci ricorda che la medicina non è solo tecnica, ma custodia dell’essere umano nella sua fragilità e dignità.

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