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IL COMUNE O LA HOLDING?

C’è una domanda che il Centro Studi PRI Taormina ritiene doveroso porre al dibattito pubblico.

Può un Comune di poco più di 10.000 abitanti governare attraverso una galassia di aziende speciali, società partecipate, fondazioni, unioni di comuni, enti d’ambito e altri organismi, ciascuno con propri organi amministrativi, direttori, revisori, personale e costi di funzionamento?

Nessuno mette in discussione la legittimità di questi strumenti quando sono realmente necessari e producono servizi migliori a costi inferiori.

Ma quando il loro numero cresce continuamente, il dubbio diventa inevitabile.

Negli ultimi anni Taormina ha visto espandersi un sistema che comprende ASM, Taormina Social City, Patrimonio Taormina, la società della riscossione, la Fondazione Taormina, oltre alle partecipazioni nell’Unione dei Comuni, nella rete fognaria, nel GAL, nella SRR, nell’ATO Idrico e in altri organismi.

Parallelamente, il Comune ha progressivamente trasferito all’esterno funzioni che un tempo appartenevano ai propri uffici, mentre continuano a registrarsi incarichi professionali, consulenze e affidamenti esterni.

È questo il modello amministrativo che serve a Taormina?

Oppure è arrivato il momento di verificare, con dati alla mano, se la moltiplicazione delle strutture abbia davvero prodotto maggiore efficienza, minori costi e servizi migliori?

Dopo il dissesto finanziario del 2021, la priorità avrebbe dovuto essere una macchina comunale più semplice, più forte e più trasparente.

Per il Centro Studi PRI Taormina la vera sfida non è creare sempre nuovi organismi.

La vera sfida è restituire centralità al Comune, rafforzarne le competenze e fare in modo che ogni euro speso produca un beneficio concreto per la collettività.

Le partecipate sono strumenti.

Il Comune deve rimanere l’istituzione che governa.

Centro Studi PRI Taormina

Luogo: BADIA VECCHIA, Leonardo da Vinci, S n., TAORMINA, MESSINA, SICILIA

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