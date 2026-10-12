Davide Romano Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale. Tutti i post

Il Coro San Francesco d’Assisi di Palermo lancia un appello a quanti amano la musica e desiderano mettersi in gioco attraverso il canto corale. Il gruppo è alla ricerca di nuove voci per tutte le sezioni – soprani, contralti, tenori e bassi – con l’obiettivo di ampliare il proprio organico e accogliere persone interessate a condividere un’esperienza musicale e comunitaria.

L’iniziativa si rivolge non soltanto a chi possiede già una certa familiarità con il canto, ma anche a quanti desiderano avvicinarsi per la prima volta a questa esperienza. Non è richiesta, infatti, una preparazione musicale specifica: sono soprattutto la passione, l’entusiasmo, la disponibilità a imparare e il desiderio di cantare insieme a rappresentare i requisiti fondamentali per entrare a far parte del gruppo.





«Come San Francesco, cantiamo la bellezza del Creato» è il motto che accompagna l’attività del coro e ne richiama l’ispirazione spirituale. Il canto diventa così non soltanto un’espressione artistica, ma anche uno strumento di condivisione, un’occasione per costruire relazioni e un modo per mettere i propri talenti al servizio della comunità.





Al centro del percorso proposto dal Coro San Francesco d’Assisi c’è il repertorio sacro, legato in particolare alla dimensione liturgica. Attraverso la musica, i coristi sono chiamati a contribuire alla preghiera comunitaria e ad accompagnare le celebrazioni, facendo del canto un servizio che nasce dalla partecipazione personale e si realizza nella collaborazione con gli altri.

L’esperienza corale richiede ascolto reciproco, attenzione, costanza e capacità di lavorare insieme. Ogni voce, con le proprie caratteristiche e possibilità, concorre alla costruzione di un’armonia comune. È anche in questa dimensione che il coro intende valorizzare la partecipazione di ciascuno: non la ricerca di una prestazione individuale, ma la disponibilità a condividere un cammino nel quale musica, amicizia e spiritualità possano crescere insieme.





L’apertura a nuove adesioni rappresenta, pertanto, un’opportunità per quanti desiderano coltivare la propria sensibilità musicale in un contesto comunitario, avvicinarsi al repertorio sacro o vivere più intensamente il rapporto tra canto e fede. Anche chi non ha mai preso parte a un coro può farsi avanti e conoscere da vicino le attività del gruppo, verificando le proprie attitudini e scoprendo il valore del canto d’insieme.





«La tua voce è un dono: mettila a servizio con le altre» è l’invito rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare. Un messaggio che sintetizza lo spirito dell’iniziativa: ogni voce ha un valore e può trovare il proprio posto all’interno di un progetto condiviso.

Il Coro San Francesco d’Assisi invita dunque gli interessati a compiere il primo passo, chiedendo informazioni e manifestando la propria disponibilità a conoscere il gruppo e a provare a cantare insieme.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il coro in privato al numero 334 8385588.

Luogo: Basilica San Francesco d’Assisi , via del Parlamento, 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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