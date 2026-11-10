Davide Romano Davide Romano è attivo nel mondo del volontariato e appassionato di studi religiosi, lavora da molti anni nell’ambito della comunicazione politica, culturale, religiosa e sindacale. Tutti i post

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Esprimo profondo dolore e indignazione per quanto accaduto in occasione dei funerali di Emanuele Rubino, nel quartiere Ballarò di Palermo. Le immagini del corteo funebre lungo via Maqueda, delle saracinesche abbassate, delle gigantografie, degli striscioni e di quello che è stato descritto come un vero e proprio altare allestito sotto l’abitazione del defunto rappresentano un fatto che non può essere liquidato come una semplice manifestazione di cordoglio privato.

Il rispetto dovuto a ogni essere umano, anche dopo la morte, non può diventare il pretesto per legittimare, esaltare o normalizzare una cultura della sopraffazione e della violenza. La pietà cristiana non coincide con la celebrazione di comportamenti criminali, né può essere confusa con l’omertà o con la rassegnazione.

Siamo a Palermo. Nella città di padre Pino Puglisi, sacerdote che ha pagato con la vita il suo impegno contro la mafia e per la liberazione delle coscienze. Nella città di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, degli uomini e delle donne delle loro scorte, dei magistrati, dei servitori dello Stato, dei giornalisti, dei commercianti e di tutti coloro che hanno sacrificato la propria esistenza per non piegarsi alla prepotenza mafiosa.





È la città che ogni anno si raccoglie nel ricordo delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, che custodisce la memoria di tante vittime innocenti e che continua a chiedere giustizia, dignità e libertà.

Per questo quanto accaduto a Ballarò costituisce una ferita profonda, che non può e non deve essere considerata rimarginata con il trascorrere dei giorni. È un’offesa alla memoria di chi ha combattuto la mafia, ma soprattutto un campanello d’allarme per una città che non può permettersi di considerare normali simili manifestazioni.





Condivido la preoccupazione espressa dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, quando parla di un «passato mai passato». È proprio questo il punto: la mentalità mafiosa non sopravvive soltanto attraverso le organizzazioni criminali, ma anche attraverso quei comportamenti, quelle consuetudini e quelle forme di consenso sociale che finiscono per attribuire prestigio e riconoscimento a chi esercita violenza e sopraffazione.





Non si tratta di criminalizzare un quartiere, una comunità o un’intera città. Ballarò è anche storia, lavoro, umanità, solidarietà e dignità di tante persone oneste che ogni giorno resistono, spesso in condizioni difficili. Proprio per questo è necessario distinguere con fermezza la comunità dalla cultura mafiosa che tenta di condizionarla.





La domanda che dobbiamo porci è scomoda, ma inevitabile: quale messaggio viene trasmesso alle nuove generazioni quando un funerale si trasforma in una manifestazione pubblica di celebrazione e quando un intero mercato sembra fermarsi per accompagnare un feretro?

Non possiamo limitarci allo sdegno del momento. Occorrono responsabilità, presenza delle istituzioni, educazione alla legalità, sostegno ai commercianti, politiche sociali, lavoro, cultura e inclusione. Occorre soprattutto restituire ai cittadini la libertà di vivere, lavorare e scegliere senza paura.

Come fondatore e direttore del gruppo ecumenico La Compagnia del Vangelo, sento il dovere di ricordare che il Vangelo non può essere neutrale davanti alla sopraffazione, all’ingiustizia e alla violenza. La misericordia non è complicità, il perdono non è legittimazione del male e la dignità di ogni persona non può trasformarsi in un riconoscimento pubblico della prepotenza.





La memoria di padre Pino Puglisi, di Falcone, di Borsellino e di tutte le vittime della mafia ci impone di non abbassare lo sguardo.

Palermo non appartiene alla mafia, non appartiene alla violenza e non appartiene a chi pretende di imporre il proprio potere attraverso la paura. Palermo appartiene ai suoi cittadini, a chi lavora onestamente, a chi educa, a chi accoglie e a chi ogni giorno sceglie la legalità.

A loro va la nostra vicinanza. A loro, soprattutto, dobbiamo restituire voce e speranza.

Davide Romano

Fondatore e direttore

La Compagnia del Vangelo

Gruppo ecumenico

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