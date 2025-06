Ci dicono che da questa settimana prenderà forma il Palermo che verrà, considerando le ufficialità di mercato e le nuove idee che la dirigenza vuole mettere in atto in sede di organizzazione sportiva.

Vogliono fare il massimo per dare a noi tifosi delle gioie che possano renderci orgogliosi di loro e aumentare il consenso della maggior parte della tifoseria. Non penso abbiano molte altre cose da fare visti gli ultimi tre anni.

Ma noi? Noi cosa vogliamo?

Cara società noi vogliamo vedere il sacrificio, il sudore, la sofferenza negli occhi di tutti, dal primo all’ultimo. Palermo è questa, una città che combatte ogni giorno per stare sempre con il naso fuori dall’acqua e poter respirare. Quindi ciò che ci preme vedere, soprattutto da persone che giocano a calcio come lavoro, sono le cose che ho elencato.

Il futuro che vogliamo è Rosa come la nostra maglia, anzi rosa scuro, figlia del sudore che i giocatori in campo devono produrre dopo chilometri e chilometri di corsa. Noi saremo sempre lì a tifare per i nostri colori, per quella maglia che appartiene a tutta la popolazione palermitana.

Attendiamo con trepidazione l’inizio della nuova stagione per tornare a sognare. Perché i sogni sono senza prezzo e soprattutto sono di tutti e tutto hanno la possibilità di averne quanti ne vogliono. Ma uno è sicuramente in comune fra tutti, quello di rivedere solcare i campi della massima serie, dove le migliori squadre si sfidano e le stelle del calcio giocano. Tutti vogliamo tornare in serie A.





