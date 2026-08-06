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NOTA POLITICA: SULLA COSTITUENDA DMO “METABLUE“





Signor Sindaco,





Oggi si parla di futuro, di “META blue”, di brand e di Bandiere Blu. Bene.

Ma prima di creare un’altra S.p.A. partecipata guardiamo al passato. E i numeri parlano.





IL PRECEDENTE DI MESSINA

Le partecipate del Comune di Messina sono un caso di scuola negativo:

– Messina Servizi Bene Comune* oltre 20 milioni di debiti accumulati, commissariata più volte. Servizio di igiene urbana al collasso.

– AM dissesto idrico e 80 milioni di debiti. Acqua razionata d’estate in una città di mare.

– ATM anni di bilanci in rosso e tagli alle corse.





Risultato: macchine mangia-soldi pubblici usate per assunzioni clientelari e consulenze d’oro. Zero efficienza.





IL PRECEDENTE DI TAORMINA

E noi a Taormina non siamo da meno:

– TAO Servizi negli ultimi bilanci approvati chiude in perdita strutturale. Dipende per oltre l’80% da trasferimenti comunali. Servizi? Pulizia e verde ancora a singhiozzo nei mesi di picco.

– *

ASM : trasporti pubblici locali e gestione parcheggi. con Biglietti che coprono il 50/55% dei costi.

– Consulenze esterne e gettoni di presenza: ogni anno centinaia di migliaia di euro usciti, con risultati nulli sulla destagionalizzazione. sorvoliamo sulle altre partecipate…che presentano sintomi uguali.





Domanda secca: perché una nuova partecipata dovrebbe funzionare se le vecchie affondano?

RISCHI DI “METABLUE

Lei parla di “privati”. Quali privati? Con quali quote? Chi nomina il Presidente e il CDA?

Senza un patto di governance blindato, il rischio è 1: socializzare le perdite e privatizzare gli utili

E il rischio 2: usare “Taormina” come marchio traino per diluire risorse e responsabilità su 10 Comuni, senza che nessuno risponda.





*CONCLUSIONE*

Noi non siamo contro l’unione della costa ionica. Siamo contro un altro carrozzone.

Prima di votare servono 3 cose scritte nero su bianco:

1. *Piano Industriale e Business Plan* con copertura finanziaria certa

2. Governance: 51% pubblico, regole anti-nomine politiche, tetto a consulenze e gettoni

3. *KPI misurabili*: arrivi, presenze, destagionalizzazione. Se dopo 2 anni i numeri non ci sono, si chiude.





I cittadini di Taormina pagano già le inefficienze di TAO Servizi ASM T, di riscossione, patrimonio, Fondazione, Unione rete fognante, e vari gal

Non possiamo permetterci un’altra partecipata “blu” solo nel nome.





Servono fatti. Non un altro ente.





#TaorminaPrimaDiTutto









Giuseppe Manuli PR T.





Luogo: palazzo di giurati, Corso Umberto I , 223, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

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