Conclusa un’altra giornata di campionato, le nostre siciliane si preparano per la prossima gara ufficiale. Ma oggi valutiamo ambiente e temperature delle maggiori realtà calcistiche della nostra regione.



?? PALERMO: soleggiato ☀️

Il pareggio 0-0 contro il Frosinone, nonostante due pali colpiti e un gioco apprezzato dai tifosi, ha permesso ai rosanero di mantenere la vetta della classifica, seppur in condominio. La prestazione ha ricevuto applausi, con Brunori e Pohjanpalo che mostrano potenziale, anche se la trequarti fatica a trovare continuità. L’entusiasmo è alimentato dall’annuncio della diretta TV per la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese ad Udine, ma c’è un pizzico di preoccupazione come alcuni tifosi scrivono sui social. Serve maturità per consolidare la posizione.

❤️? CATANIA: soleggiato ☀️

Il Catania sta vivendo un momento positivo in questo inizio di stagione 2025/26 in Serie C. Con due vittorie consecutive senza subire gol, la squadra guidata da Domenico Toscano si trova in testa alla classifica del Girone C, mostrando un ottimo spirito di gruppo e una solida difesa. La recente vittoria contro la Cavese ha consolidato il morale.

❤️❤️ TRAPANI: soleggiato ☀️

Prima della promettente vittoria per 6-0 contro il Latina nella seconda giornata, la squadra ha subito una sconfitta inattesa, evidenziando ancora qualche lacuna negli equilibri tattici, come notato dai tifosi sui social. Con una rosa rinnovata e la guida di Salvatore Aronica, il Trapani mostra potenziale, ma la penalizzazione di 4 punti per irregolarità amministrative e la difficoltà a mantenere la concentrazione contro squadre fisiche rimangono sfide da affrontare. I prossimi match, inclusa la gara di Coppa Italia contro il Picerno il 17 settembre, saranno cruciali per ritrovare continuità. I granata sono chiamati a reagire per soddisfare le aspettative dei tifosi!

?? SIRACUSA: ? tempesta

Il Siracusa sta attraversando un momento difficile. La sconfitta casalinga per 1-2 contro il Monopoli, con il gol decisivo di Longo su rigore nel secondo tempo, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, che sui social hanno espresso delusione per la mancanza di grinta e per errori ripetuti dalla scorsa stagione. Attualmente al 14° posto in Serie C Girone C, la squadra fatica a trovare continuità, nonostante la promozione ottenuta nella stagione precedente. La dirigenza è chiamata a intervenire per rinforzare la rosa, ma il morale appare sotto tono. Servirà una reazione rapida nei prossimi match per risalire la classifica.

