Giovanni Pizzo Ex assessore della Regione Siciliana, scrivo su vari quotidiani. Laureato in economia e commercio Tutti i post





Totò assolto, anzi archiviato. Lui che si era, ma ha fatto bene il suo avvocato, affrettato a patteggiare i servizi sociali per una vicenda di raccomandazioni in un concorso, alla fine è stato archiviato su tutte le diverse e plurime altre contestazioni che lo avevano buttato in prima pagina sui giornali nazionali come il mostro, il serial killer della politica italiana. Sembra quasi il film di Benigni, il Mostro del 1994, in cui un uomo stravagante e un po’ imbranato viene scambiato per un serial killer che terrorizza una città. Che sia un po’ imbranato lo si poté intuire quando disse ai carabinieri, che stavano perquisendo casa: forse ho fatto una cazzata.

Ma intanto il mostro per l’opinione pubblica è stato servito. Lui è il bersaglio facile, quello grosso, perché tutti, dal Manzanarre al Reno, conoscono Totò Cuffaro da Raffadali. Lui fa vendere i giornali, perché non c’è nemmeno bisogno che le cose siano vere, basta che siano verosimili. Perché in un mondo imbinariato, gestito da algoritmi e AI, lui è uno che a tutti dice vediamo cosa si può fare. Se hai un problema difficile da risolvere, da una tac alle calende greche ad un campo di meloni d’inverno a cui la Regione lesina l’acqua, l’unico santo a cui rivolgersi è in Sicilia Totò. Questa Sicilia, che non da servizi, che non ha regole civili, non ci dovrebbe essere, ma c’è, e dunque esiste Cuffaro. La prece della spes contra spem.

Totò fa comodo a tutti, in primis ai suoi colleghi in politica, a cui fa scudo come un Capitan America siciliano. Tanto beccano sempre lui, ergo noi rimaniamo impuniti e continuiamo a fare ciò che ci aggrada. Perché lui si vende facile come capro espiatorio, le prende lui per tutti le mazzate, risulta comodo anche per chi tenta le indagini, perché hanno un naturale vento a favore, un maestrale robusto che spinge da nord, di una nutrita parte dell’opinione pubblica. Lui è l’archetipo del siciliano sporco, brutto e cattivo come Eli Wallach nel film di Sergio Leone. Colpevole lui, salvi tutti. Lui ci esime da indagare la realtà, da scoprire cause e colpevoli. Lui lo è di default ormai. Lui è l’unico Mostro in una terra di santi e navigatori di bassezze. È più colpevole Cuffaro o i tanti padri e madri di famiglia che ricorrono a lui per aiutare i figli? E lo fanno tanti, non tutti, ma un’enormità.

Per fortuna che c’è Cuffaro. Qualcuno il conto lo deve pur pagare. La sua colpa? Tante, tantissime, mabchi è senza peccato scagli la prima pietra in questo mondo di incensati. Ma una su tutte gli possiamo, noi che gliela abbiamo detto, dare: ostinarsi a fare politica. Lui con la faccia da mostro da prima pagina.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.