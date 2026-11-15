Antonio Perna Giornalista free-lance, tessera Odg 58807, cronista dal 1986 anno in cui l'Italia per la prima volta si connette a Internet Tutti i post

Trovo qualcosa di involontariamente comico nella dichiarazione di Elly Schlein: «Quando saremo al governo cancelleremo il Ponte sullo Stretto» apparso domenica 15 novembre sul quotidiano Gazzetta del Sud.

Una frase pronunciata con la solennità di chi annuncia una grande riforma costituzionale, ma che, a ben guardare, somiglia più alla promessa di un bambino che, non potendo costruire il castello di sabbia, minaccia di distruggere quello degli altri.

Il problema, naturalmente, non è essere favorevoli o contrari al Ponte. In una democrazia seria si può discutere di tutto: costi, benefici, impatto ambientale, sostenibilità finanziaria, tempi di realizzazione. Anzi, è proprio questo il compito della politica. Ma tra il discutere un’opera e promettere di cancellarla preventivamente c’è la stessa differenza che passa tra un amministratore e un demolitorе.

Schlein, evidentemente, ha già risolto ogni questione: non importa cosa diranno gli studi, non importa quali saranno le valutazioni tecniche, non importa quale sarà il quadro economico e infrastrutturale del Paese. Il Ponte va cancellato. Punto. Perché lo vuole il governo avversario.

Ecco il vero capolavoro politico: trasformare un’infrastruttura in un nemico ideologico.

Il Ponte sullo Stretto, infatti, non è una proprietà privata di Salvini, né un monumento alla vanità di questo o quel ministro. È una questione che riguarda la Sicilia, la Calabria, il Mezzogiorno e, più in generale, la capacità dell’Italia di immaginare il proprio futuro infrastrutturale.

Si può contestare il progetto, si possono chiedere garanzie, si possono pretendere verifiche rigorose. Ma annunciare che lo si cancellerà soltanto perché lo ha voluto un altro governo è un esercizio di infantilismo politico che non meriterebbe neppure una polemica, se non rivelasse qualcosa di ben più profondo.

Rivela una sinistra che sembra aver smarrito la differenza tra opposizione e alternativa di governo. Una sinistra che, quando deve spiegare cosa farebbe, trova spesso più facile raccontare ciò che impedirebbe agli altri di fare.

È la politica del veto elevata a sistema. Il no come identità, il blocco come risultato, la demolizione come visione strategica.

E qui viene il bello.

Perché un partito che aspira a governare dovrebbe preoccuparsi di spiegare come costruirà strade, ferrovie, porti, ospedali, scuole e opportunità di lavoro. Dovrebbe illustrare come intende collegare la Sicilia al resto d’Italia, come intende ridurre il divario infrastrutturale, come intende rendere competitivo il Mezzogiorno.

Invece ci viene offerta una promessa di segno opposto: quando arriveremo noi, cancelleremo.

Magnifico. E dopo aver cancellato il Ponte, che cosa resta? Un altro convegno, una nuova commissione, qualche tavolo di confronto, una dichiarazione sulla necessità di approfondire e, naturalmente, l’immancabile mobilitazione contro chiunque provi a fare qualcosa?

Non è una caricatura inventata da un avversario politico. È il rischio concreto di una cultura politica che confonde la prudenza con l’immobilismo e la tutela dell’ambiente con il diritto di bloccare qualsiasi trasformazione.

La Sicilia conosce fin troppo bene questa storia. Conosce le opere annunciate, quelle incompiute, i progetti rimasti sulla carta e le occasioni perdute. Ha pagato un prezzo enorme per decenni di ritardi, indecisioni e contrapposizioni politiche. Non ha bisogno di un’altra generazione di professionisti del rinvio.

E sia chiaro: il Ponte dovrà dimostrare di essere un’opera sostenibile, finanziariamente solida, tecnicamente realizzabile e capace di produrre benefici effettivi. Nessuno chiede assegni in bianco. Ma se le obiezioni sono fondate, si portino numeri, studi e alternative. Non si brandisca una motosega ideologica.

La differenza tra chi governa e chi fa opposizione non dovrebbe essere quella tra chi costruisce e chi promette di distruggere. Dovrebbe essere quella tra chi sa assumersi la responsabilità delle decisioni e chi si limita a raccogliere applausi promettendo di non prenderne mai una.

Schlein dice che cancellerà il Ponte quando sarà al governo. Ma governare significa anche confrontarsi con la realtà, con le responsabilità, con le aspettative di milioni di cittadini. Non basta vincere le elezioni per trasformare un pregiudizio in una politica pubblica.

E poi c’è una domanda che merita una risposta, soprattutto da parte di chi vive in Sicilia: se il Ponte non si deve fare, quale alternativa concreta proponete per colmare il ritardo infrastrutturale dell’Isola? Quali investimenti, quali collegamenti, quali tempi, quali risorse?

Perché essere contrari è legittimo. Lasciare tutto com’è, invece, non è una strategia.

La Sicilia non ha bisogno di un Ponte per Salvini, né di un anti-Ponte per Schlein. Ha bisogno di infrastrutture, collegamenti efficienti e di una classe dirigente che sappia guardare oltre la prossima campagna elettorale.

In fondo, la politica dovrebbe servire a costruire il futuro, non a cancellare quello immaginato dagli avversari.

Un Paese non si governa con la gomma da cancellare. E una regione non si emancipa restando ferma sulla riva, mentre qualcuno continua a spiegarle perché non deve attraversare.

E soprattutto, per la Sicilia, la questione non è Salvini contro Schlein: è sviluppo contro immobilismo.

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