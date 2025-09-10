Giusi Patti Holmes Sono Giusi Patti Holmes, giornalista, scrittrice e, soprattutto, un affollato condominio di donne, bizzarre e diversissime tra loro, che mi coabitano. Il mio motto è: "Amunì, seguitemi". Tutti i post

Se in Inghilterra si dice “God Save the King”, in Italia dovremmo dire “Dio Salvi Mattarella”. Il Presidente della Repubblica, infatti, col suo “carisma gentile”, cito il saggista Alberto De Martini, la sua sobrietà, il garbo, la signorilità, la grandissima umanità e la caratura, si erge come un gigante sui molti nani della politica italiana spesso sguaiati e privi dell’istituzionalità che il ruolo richiederebbe. Allo stesso modo, nella società dell’homo homini lupus di hobbesiana memoria, in cui ognuno è chiuso nel proprio egoismo e nel disinteresse nei confronti dell’altro, spicca un’altra bella figura, quella di Nico Acampora, il fondatore di “PizzAut”, il cui manifesto è: “Nutrire l’inclusione”.

Questo progetto nasce sia pensando al futuro del figlio Leo, affetto da autismo, sia a quello dell’altra figlia, Giulia, che dopo un primo momento in cui rimprovera al padre mancanze e assenze, comprendendo l’importante lezione di solidarietà che la sua famiglia le stava impartendo, diventa volontaria. Ma in tutto ciò, vi starete chiedendo, cosa c’entra il Presidente Mattarella? Vi lascio, ancora un po’, con questa domanda in sospeso.

Cos’è PizzAut?

L’Associazione PizzAut Onlus nasce, il 19 novembre 2017, con un bellissimo e ambizioso progetto, quello di aprire la prima pizzeria in Italia gestita da ragazze e ragazzi autistici. Da quel giorno sono passati sei anni e di ristoranti ne sono stati aperti due. Il primo, inaugurato il Primo maggio 2021, la scelta del giorno non è casuale, si trova a Cassina de’ Pecchi; il secondo, inaugurato a Monza il 2 aprile 2023, ha avuto la gioia di accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, complimentandosi, ha abbracciato con affetto i ragazzi, che gli hanno preparato la pizza Articolo1, dedicata alla Costituzione.

Il legame del Presidente Mattarella con i ragazzi di PizzAut

Il legame del Presidente Mattarella con i ragazzi di PizzAut è così forte che, qualche giorno fa, mentre loro si trovavano nei paddock del Gran Premio di Monza, Nico Acampora riceve una sua telefonata. A renderla ancora più densa di significato è il motivo della chiamata: una comitiva di 50 insegnanti, che aveva prenotato un pranzo nel PizzAut di Monza, non solo non si era presentata, ma non aveva avuto neanche la buona educazione di disdire, procurando un danno economico e, soprattutto, un impatto emotivo non indifferente nei ragazzi che per organizzare il pranzo, visto il numero di commensali, avevano messo tanta gioia, entusiasmo ed energia, facendo un grandissimo sforzo. E qui entra in scena il Presidente Mattarella che chiede ad Acampora come stesse, suggerendogli di rincuorare i giovani di PizzAut e di abbracciarli forte da parte sua. Ecco che il ricordo di quella brutta giornata viene cancellato da quello bello della vicinanza affettuosa dell’Inquilino del Quirinale.

PizzAutobus

Questa meravigliosa macchina, che viaggia spedita, ha creato, anche, dei PizzAutobus per portare per le strade e le piazze, cito i ragazzi: “La Pizza Più Buona della Galassia Conosciuta” e testimoniare che un altro mondo è possibile. Nico Acampora prevede, inoltre, entro il 2028, di assumere 120 ragazze e ragazzi e far viaggiare 30 Food Truck e di raggiungere, entro il 2034, 500 assunzioni e più di 100 PizzAutobus su tutto il territorio italiano. San Francesco amava ripetere: “Sognare è sempre possibile” e io, con i meravigliosi ragazzi di PizzAut, cominciò a crederci fortemente.

Per me, concludendo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è il più bel patrimonio siculo che l’Italia conosca.

