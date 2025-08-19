Giorgio Camarda Curioso e appassionato di cultura in tutte le sue forme. Mi nutro di libri, scrivo di profumi di nicchia, sostengo la comunità LGBTQIA+ Tutti i post

Gris Charnel Extrait di BDK e l’eco sensuale di “L’amante” di Marguerite Duras

Benvenutə al primo articolo del mio blog, dove ogni profumo racconta una storia. Non solo una storia olfattiva, ma una narrazione emotiva, sensoriale, a volte viscerale. Ogni fragranza che recensisco è come un personaggio: lo incontro, ci parlo, mi lascio conquistare — o respingere. Ma soprattutto, lo associo sempre a un romanzo. Perché per me, l’olfatto e la letteratura sono due linguaggi della memoria, dell’identità, dell’eros.

L’incontro con Gris Charnel Extrait

La prima volta che ho indossato Gris Charnel Extrait è stata come entrare in una stanza buia e calda, dove qualcuno aveva lasciato un maglione di cachemire intriso di mistero. Avevo già amato l’Eau de Parfum di Gris Charnel, con la sua delicatezza speziata e polverosa. Ma l’Extrait? È un’altra cosa. È il fratello maggiore, più maturo, carnale, presente. Dove la versione Eau de Parfum sussurrava, l’Extrait ti guarda dritto negli occhi e ti parla piano, ma con voce profonda.

Note olfattive e sensazioni personali

Il cuore di questa fragranza è il legno di sandalo — rotondo, vellutato, avvolgente. Ma non è solo: si accompagna a un fico meno lattiginoso e più secco rispetto all’EDP, a una spezia più scura, più matura, quasi cuoiata. Ci sento anche una sfumatura incensata che rende tutto più intimo, come se indossassi un profumo segreto, destinato solo a chi si avvicina davvero. È unisex, certo, ma con un’eleganza che supera il genere. Lo definirei: un profumo per chi ha il coraggio di lasciare un segno, ma non ha bisogno di urlare per farsi ricordare.

Il romanzo: “L’amante” di Marguerite Duras

Indossando Gris Charnel Extrait, ho pensato immediatamente a L’amante di Marguerite Duras. Quel romanzo breve, denso, struggente. Come il profumo, parla di desiderio e distanza, di corpi che si sfiorano nel caldo afoso dell’Indocina, di un’attrazione silenziosa e irresistibile. La scrittura della Duras è essenziale ma carica di tensione, esattamente come questo extrait: poche note, ma pesate come parole che non si possono dire.

Proprio come la protagonista del romanzo, anche Gris Charnel Extrait non si concede subito. Ma quando lo fa, ti resta sulla pelle e nell’anima. È un profumo che racconta storie notturne, di lenzuola stropicciate e treni persi, di promesse non mantenute e di passaggi che segnano.

In sintesi

Nome: Gris Charnel Extrait – BDK Parfums

Famiglia: legnosa, speziata, sensuale

Versatilità: perfetto per serate, appuntamenti, momenti privati

Durata: eccellente — 8+ ore sulla mia pelle

Proiezione: intima ma presente

Mood: “Avvolgimi, ma non chiedermi il permesso”





Se anche tu ami perderti tra profumi di nicchia e pagine di romanzo, questo spazio è per te.

Il viaggio è appena iniziato.

