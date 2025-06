Mario Barnaba Mario Barnaba: clown/attore, giocoliere, direttore artistico classe 1976. Tutti i blog

La “talea” come forma di resistenza si riferisce a un metodo di propagazione delle piante, ma può anche essere interpretata in senso più figurato come una strategia di resistenza o di sopravvivenza. Organizzo il Valdemone Festival come direzione artistica (che spesso comprende anche la mera manovalanza) da quindi anni a Pollina (Pa) ma quest’anno, la sedicesima edizione sarà a Isnello. E vi spiego il perché.

Ci piace – a me, Stefania Soldano e Virgilio Rattoballi – pensare al Valdemone Festival come una pianta che in questi 15 anni è diventata forte, grande robusta e generosa.

La pianta Valdemone Festival viene immaginata e piantata da un gruppo di artisti di strada con la voglia di far conoscere la realtà del teatro di strada e circo contemporaneo. Nato nel 2010 dalla collaborazione di diverse associazioni che operano sul territorio siciliano e con vocazioni di vario tipo (dalle attività culturali a quelle sociali). Il Valdemone Festival oggi è organizzato dall’associazione artistica Kiklos e vuole essere un appuntamento prima di tutto artistico culturale volto alla valorizzazione del luogo che lo ospita e che diventa un palco a cielo aperto con le sue piazze, le sue strade e i suoi vicoli.

L’associazione Kiklos ha sviluppato un concetto di festival innanzitutto votato a promuovere il teatro di strada, la danza, la musica e il circo contemporaneo, cercando di valorizzare tutti i generi artistici e la libera espressione nello spazio pubblico, integrandoli in un contesto unico nel suo genere, dando assoluta priorità all’innovazione artistica. Grazie alle cure, alla professionalità all’entusiasmo e non per ultimo all’amore di un gruppo di artisti, quella che era nata come una festa in piazza si è trasformato in un festival di fama internazionale.

Il seme Valdemone Festival germoglia e mette radici nel comune di Pollina ma questa meravigliosa pianta e chi se ne preso cura negli ultimi anni si è resa conto che il terreno dove tutto era cominciato è diventato arido, non sentiamo più quella comunione di intenti necessaria per far fiorire un altra edizione del Festival. Pollina è un paesino medievale meraviglioso ma anche tanto complicato da gestire e allestire se manca la volontà di darci una mano, da soli non ce la possiamo fare. Ma il Valdemone non deve morire (semi cit) e per salvaguardare la bellezza e i frutti che la pianta Valdemone da, si è deciso di trasferire di impiantare tramite talea questo evento in un altro terreno ( comune Isnello) dove con la stessa cura con la stessa professionalità e lo stesso amore continueremo a far crescere e condividere i frutti di questa meravigliosa pianta chiamata Valdemone Festival.

Il Valdemone Festival resiste per sopravvivere.





