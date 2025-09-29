Fabrizio Fiorentino L’imperfetto: aggiusta il presente e prepara il futuro senza remore Tutti i post

Sabato pomeriggio, 27 settembre 2025, a Palermo, in piazza Vittorio Emanuele Orlando, 36, si è inaugurato il nuovo Museo della Ceramica Florio e delle Arti Decorative. All’interno di un elegante appartamento storico, Antonino Lo Cascio e Vincenzo Profetto, hanno esposto la loro pluriennale raccolta , esemplari della Manifattura Ceramica Florio ed altre ceramiche di manifattura italiana dal XVIII al XX secolo.





Esemplari più unici che rari tra cui un cache-pot disegnato da Ernesto Basile con piedistallo, gruppi di biscuit della Real Fabbrica Ferdinandea e ceramiche palermitane del Barone di Malvica.

Completano la collezione, una gran tavola apparecchiata con piatti decorati e bicchieri di cristallo, vetrine con piatti, salsiere, servizî, ognuno con un decoro differente.

Sicuramente una visita interessante per immergersi nelle forme dei colori così amati all’inizio del secolo scorso; un viaggio in quattro stanze per apprezzare una impresa misconosciuta della famiglia che fece di Palermo la capitale d’Europa.

