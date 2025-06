Si è svolta ieri 30 maggio, presso il molo trapezoidale del porto di Palermo, la firma del protocollo d’intesa che segna l’avvio ufficiale del progetto “Droni Ambulanza”, un’iniziativa che pone la Sicilia all’avanguardia nella medicina di emergenza.





Il progetto, nato dalla visione del Rotary Club Marsala e sostenuto dal Distretto 2110 del Rotary International, vede la collaborazione operativa della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia, della CO118 PA-TP, dell’ASP di Trapani e del Comune di Palermo, con il supporto della Commissione Distrettuale BLSD e dei club Rotary Pa–Agorà e Pa–Baia dei Fenici.





Grazie a questa sinergia tra pubblico, privato e volontariato, saranno impiegati due droni dotati di defibrillatore automatico esterno (DAE) per supportare in modo tempestivo gli interventi di soccorso in situazioni di emergenza tempo-dipendenti. Durante l’evento, oltre alla firma dell’accordo, si è svolta una dimostrazione operativa dal vivo, che ha evidenziato la concretezza e l’impatto del progetto.





La Croce Rossa Italiana Sicilia esprime profonda soddisfazione per essere parte attiva e concreta in un’iniziativa che coniuga innovazione, prossimità e centralità della persona. In un tempo in cui l’efficienza deve accompagnarsi alla rapidità d’azione e alla visione futura, iniziative come questa testimoniano quanto la collaborazione tra istituzioni, enti e associazioni possa tradursi in progetti reali, efficaci e replicabili.





Un modello virtuoso di cooperazione e una concreta risposta ai bisogni di salute delle nostre comunità. Con entusiasmo, guardiamo al futuro della sanità d’emergenza con la consapevolezza che ogni innovazione ha valore solo se mette al centro la vita umana e il diritto alla cura.

Luogo: Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.