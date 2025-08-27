Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i post

Dopo tre stagioni difficili, l’amore dei palermitani per il Palermo sembra finalmente rinato. O, per dirla con un termine che ci sta proprio a cuore, si è “palersato”. È un sentimento che si respira nell’aria, un legame profondo che, nonostante le difficoltà, non si è mai spezzato del tutto. I fedelissimi, quei tifosi che non hanno mai abbandonato la squadra, ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. Sono la spina dorsale di questa passione, il cuore pulsante che tiene viva la fiamma rosanero. Ma per conquistare anche il resto della popolazione, quella parte più scettica che forse negli ultimi anni si era allontanata, ci vuole molto di più: dedizione, sacrificio e duro lavoro.







E qui entra in gioco la squadra. Se per i tifosi più accaniti basta il fischio d’inizio per accendere l’entusiasmo, per i più dubbiosi servono risultati concreti e prestazioni convincenti. Ebbene, in questo inizio di nuovo anno, il Palermo sta dimostrando di avere la stoffa giusta. Sul campo si vede un impegno che sta lentamente riportando fiducia, un passo alla volta. Non è solo una questione di numeri o di vittorie, ma di un’identità che sta tornando a farsi sentire.





La vera gioia, però, si vive al Renzo Barbera. Lo stadio, che negli ultimi tempi sembrava aver perso un po’ del suo calore, sta tornando a essere la casa del Palermo e dei palermitani. Le tribune si stanno riempiendo, i colori rosanero tornano a dominare, e c’è una sensazione di unità che cresce. Il sogno di tutti è che il Barbera diventi nuovamente un fortino inespugnabile, un luogo dove la squadra possa trovare forza e i tifosi possano sentirsi orgogliosi. È un percorso ancora in divenire, ma i segnali sono incoraggianti. Con la passione della gente e l’impegno della squadra, il futuro del Palermo sembra più luminoso che mai. Forza Palermo!

16.504 è il numero di abbonati che si registra alla chiusura della campagna abbonamenti. 16.504 è il numero di cuori che hanno potuto dare piena fiducia alla società. 16.504 è il numero che spero possa essere supero anno dopo anno (anche se per i prossimi il limite sarà 17.000). 16.504 sono le volte che io, anche da tifoso, vorrei dire grazie a tutti i palermitani che si sono abbondanti.

Marco Di Giovanni

Luogo: Palermo

