Antonio Perna Giornalista free-lance, tessera Odg 58807, cronista dal 1986 anno in cui l'Italia per la prima volta si connette a Internet Tutti i post

La nostra vita pubblica ha un curioso difetto: ci accorgiamo dei pericoli quasi sempre quando hanno già bussato alla porta. E qualche volta, quando sono entrati, ci mettiamo persino a discutere se fosse educato aprire.

L’intervista del ministro della Difesa Guido Crosetto, pubblicata dal *Corriere della Sera*, merita di essere letta con attenzione. Non soltanto per le parole pronunciate, ma soprattutto per la questione che pone al Paese. Una questione che riguarda tutti, indipendentemente dalle simpatie politiche, dalle appartenenze e dalle convenienze del momento.





Siamo davvero consapevoli della guerra che si sta combattendo contro le nostre democrazie?

La risposta, a giudicare dal dibattito pubblico, è probabilmente no.

Siamo abituati a immaginare la guerra con le sue rappresentazioni tradizionali: carri armati, aerei, missili, soldati, frontiere violate. È un’immagine rassicurante, paradossalmente. Perché almeno il nemico si vede, il fronte si riconosce e il pericolo ha una geografia.

Oggi, invece, il nemico può trovarsi a migliaia di chilometri di distanza, davanti a un computer, senza indossare una divisa e senza attraversare alcuna frontiera. Può penetrare nei sistemi informatici di un ospedale, compromettere un’infrastruttura energetica, bloccare un servizio essenziale, sottrarre informazioni sanitarie o paralizzare un’attività economica.

Non occorre conquistare una città per metterla in ginocchio. Qualche volta basta spegnerne i sistemi.

È questa la prima grande lezione dell’intervista di Crosetto: la sicurezza nazionale non coincide più soltanto con la difesa del territorio. Significa proteggere il funzionamento dello Stato, la continuità dei servizi pubblici, l’economia, le infrastrutture e, soprattutto, la libertà dei cittadini.





Il fronte più delicato è quello delle nostre menti

C’è poi un passaggio dell’intervista che merita una riflessione ancora più approfondita: quello sulla guerra cognitiva.

È un’espressione che può sembrare appartenere al linguaggio degli specialisti, ma descrive qualcosa che ormai riguarda la vita quotidiana di ciascuno di noi.

Le tecnologie digitali non servono soltanto a comunicare, lavorare, acquistare o informarsi. Possono essere utilizzate per orientare le opinioni, alimentare il risentimento, esasperare le divisioni, costruire ostilità artificiali e indebolire progressivamente la fiducia nelle istituzioni.

La questione non è più soltanto stabilire se una notizia sia vera o falsa. Il problema è comprendere chi la diffonde, perché la diffonde, a quale pubblico si rivolge e quale comportamento intende provocare.

Una democrazia può essere indebolita anche senza che venga sparato un colpo. Basta convincere i suoi cittadini che non esistono più ragioni per credere nelle istituzioni, nella giustizia, nella libertà e nella convivenza civile.

È una strategia insidiosa perché utilizza proprio gli strumenti che le democrazie hanno costruito per garantire la libertà: la comunicazione, il pluralismo, la libera circolazione delle informazioni.

Ecco perché il richiamo del ministro alla responsabilità delle grandi piattaforme digitali non è secondario. Chi trae enormi profitti dalla circolazione dei contenuti non può considerarsi estraneo alle conseguenze dei sistemi che gestisce. La tutela dei minori, la protezione dei dati personali, la trasparenza degli algoritmi e il contrasto alla manipolazione devono diventare questioni centrali.

Naturalmente, tutto questo deve avvenire senza trasformare la sicurezza in un pretesto per limitare la libertà di espressione. La democrazia si difende rispettando i propri principi, non rinunciandovi.





Basta con la politica del giorno dopo

Il passaggio forse più importante dell’intervista è quello nel quale Crosetto invita Governo, Parlamento, magistratura, burocrazia, sindacati, imprenditoria e università a deporre l’ascia di guerra e a sedersi intorno a un tavolo.

È un appello che merita di essere preso sul serio.

Non perché le differenze politiche debbano scomparire, né perché il confronto democratico debba essere sospeso. Sarebbe un errore altrettanto grave. Ma perché esistono questioni sulle quali la competizione politica dovrebbe lasciare spazio alla responsabilità istituzionale.

La sicurezza informatica, la protezione delle infrastrutture critiche, la difesa dei dati sanitari, la continuità dei servizi essenziali e la tutela delle istituzioni democratiche non possono diventare terreno di scontro quotidiano.

Un ospedale attaccato da un gruppo criminale informatico non appartiene alla maggioranza o all’opposizione. Il sistema elettrico non vota. I dati personali dei cittadini non hanno tessera di partito.

Eppure, troppo spesso, il nostro sistema pubblico sembra funzionare secondo una regola singolare: prima si discute di chi debba occuparsene, poi di chi abbia sbagliato, infine, quando rimane tempo, di come risolvere il problema.

In materia di sicurezza nazionale questo lusso non possiamo più permettercelo.





La difesa del futuro si costruisce oggi

Particolarmente significativa è la proposta di dotare il Paese di una capacità cyber strutturata anche nell’ambito della Difesa.

La sicurezza digitale non può essere affidata alla buona volontà dei singoli uffici, a qualche intervento occasionale o alla capacità di un tecnico particolarmente intraprendente. Occorrono competenze, investimenti, coordinamento, formazione, procedure e responsabilità chiaramente individuate.

Occorre soprattutto una cultura della prevenzione.

Le amministrazioni pubbliche devono comprendere che i dati custoditi nei loro archivi non sono semplici documenti informatici. Sono informazioni che riguardano persone, imprese, famiglie, patrimoni, attività economiche e diritti.

Un sistema documentale disordinato, una rete informatica vulnerabile, credenziali gestite superficialmente o un’organizzazione priva di procedure adeguate non sono soltanto problemi amministrativi. Possono diventare vulnerabilità strategiche.

La protezione dei dati personali, la sicurezza informatica, la gestione documentale e la continuità operativa non sono compartimenti separati. Sono parti della stessa architettura di sicurezza dello Stato.

E qui si apre una responsabilità che riguarda anche gli enti pubblici, le società partecipate, le università, le strutture sanitarie e il mondo produttivo.

Non possiamo pretendere che lo Stato sia sicuro se le sue articolazioni non lo sono.





L’Europa non può permettersi di essere un condominio litigioso

Crosetto richiama anche la necessità di una risposta europea. È un punto essenziale.

Le minacce informatiche non conoscono confini nazionali e non attendono i tempi delle riunioni diplomatiche. Le infrastrutture digitali sono interconnesse, le economie dipendono da sistemi condivisi e gli attacchi possono propagarsi rapidamente da un Paese all’altro.

L’Europa dispone di risorse scientifiche, industriali e tecnologiche importanti. Ma deve imparare a utilizzarle in maniera coordinata, evitando che ogni Stato proceda per conto proprio.

Una politica comune di sicurezza non significa cancellare le sovranità nazionali. Significa renderle più efficaci attraverso la cooperazione.

Anche su questo terreno, l’Italia deve avere una voce autorevole, contribuendo alla costruzione di una strategia europea che non si limiti a registrare gli attacchi, ma sappia prevenirli e contrastarli.





Un appello che dovrebbe superare le appartenenze

Non è necessario condividere ogni posizione del ministro Crosetto per riconoscere la rilevanza delle questioni che ha posto.

La sicurezza nazionale non è proprietà di un governo, così come la libertà non è patrimonio di una parte politica. Sono beni comuni, e come tali devono essere difesi.

C’è però una frase dell’intervista che dovrebbe rimanere impressa: se ci limitiamo a difenderci dagli attacchi, abbiamo già perso.

È una considerazione che va oltre il settore militare. Vale per la pubblica amministrazione, per l’economia, per la scuola, per la sanità e per l’intero sistema democratico.

Dobbiamo smettere di considerare la trasformazione digitale una semplice questione di modernizzazione degli uffici o di acquisto di nuove tecnologie. La trasformazione digitale è diventata una questione di sovranità, sicurezza, indipendenza e libertà.

Il futuro non aspetta che le istituzioni abbiano terminato di discutere.

E forse, per una volta, sarebbe opportuno che la politica comprendesse la differenza tra il tempo necessario per vincere una polemica e quello necessario per proteggere un Paese.

Perché le polemiche passano. I danni di una guerra che non abbiamo saputo riconoscere possono durare molto più a lungo.





Crosetto ha posto una questione che l’Italia non può permettersi di ignorare. Adesso servono una strategia, investimenti, responsabilità e soprattutto una volontà comune.

Non dobbiamo aspettare il primo grande blackout, il blocco di un ospedale o la paralisi di un servizio essenziale per scoprire che la guerra era già cominciata.

Sarebbe, come spesso accade nella storia italiana, un modo piuttosto costoso di imparare una lezione che qualcuno aveva già provato a spiegarci.

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