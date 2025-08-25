Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i post

Pagelle e Miglior in campo:





Bardi 6:

Incolpevole sul gol causato da una deviazione fortuita. Rodato

Diakitè 5.5:

Ha cambiato atteggiamento e si vede, mail giallo non lo aiuta. Da rivedere.

Bani 6:

Per sua sfortuna aggiunge la deviazione al tiro che causa il pareggio della Reggiana, ma non si scompone. Temprato

Ceccaroni 6:

Ieri meno propositivo del solito, ma pronto e sveglio. Accurato.

Pierozzi 8:

2 assit (uno nel gol annullato) e un gol, treno instancabile. Spina nel Fianco.

Ranocchia 6:

Inizia a prendere possesso di quella zona del campo

ma deve diventarne il padrone. Stagista.

Segre 7:

Instancabile e lucido, corre e si dona come sempre. Il suo assist è da acrobata. Tasmaniaman

Augello 6:

Non soffre le offensive della Reggiana perchè non ci sono, in fase offensiva si è visto, buon piede. Ma forse si è giocato troppo sulla destra. Pronto

Giasy 6:

Non si è espresso, sarà il nuovo ruolo. Di sicuro potrà dare tanto. Generoso

Brunori 6,5:

Il VAR gli toglie la prima marcatura stagionale, ma lotta e corre come non mai. Rinato

Pohjanpalo 7:

Gli disse il topo alla noce dammi il tempo che ti buco e lui ha fatto proprio questo, una occasione un gol. Killer





Mister Inzaghi 7:

Legge il calcio come un narratore avanzato, sapeva dell’importanza di questa partita già nel 1997. Sa cosa fare e quando. Scaltro.





Per noi il Migliore in Campo è Nicolò Pierozzi!





Fateci sapere che ne pensate e diteci il vostro migliore in campo.

