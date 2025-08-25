Sapore RosaNero
Pagelle e Miglior in campo:
Bardi 6:
Incolpevole sul gol causato da una deviazione fortuita. Rodato
Diakitè 5.5:
Ha cambiato atteggiamento e si vede, mail giallo non lo aiuta. Da rivedere.
Bani 6:
Per sua sfortuna aggiunge la deviazione al tiro che causa il pareggio della Reggiana, ma non si scompone. Temprato
Ceccaroni 6:
Ieri meno propositivo del solito, ma pronto e sveglio. Accurato.
Pierozzi 8:
2 assit (uno nel gol annullato) e un gol, treno instancabile. Spina nel Fianco.
Ranocchia 6:
Inizia a prendere possesso di quella zona del campo
ma deve diventarne il padrone. Stagista.
Segre 7:
Instancabile e lucido, corre e si dona come sempre. Il suo assist è da acrobata. Tasmaniaman
Augello 6:
Non soffre le offensive della Reggiana perchè non ci sono, in fase offensiva si è visto, buon piede. Ma forse si è giocato troppo sulla destra. Pronto
Giasy 6:
Non si è espresso, sarà il nuovo ruolo. Di sicuro potrà dare tanto. Generoso
Brunori 6,5:
Il VAR gli toglie la prima marcatura stagionale, ma lotta e corre come non mai. Rinato
Pohjanpalo 7:
Gli disse il topo alla noce dammi il tempo che ti buco e lui ha fatto proprio questo, una occasione un gol. Killer
Mister Inzaghi 7:
Legge il calcio come un narratore avanzato, sapeva dell’importanza di questa partita già nel 1997. Sa cosa fare e quando. Scaltro.
Per noi il Migliore in Campo è Nicolò Pierozzi!
