Il Modello/sistema – Un’Analisi delle Implicazioni a Taormina, Messina e Oltre valenza generale!

Introduzione

L’analisi che segue esamina le dinamiche operative del modello sistema “deluchiano”, concentrandosi in particolare sulle città di Taormina e Messina, oltre ad altre realtà governate secondo questo schema. L’obiettivo è quello di fornire un quadro obiettivo delle azioni intraprese e delle loro conseguenze.

Situazione a Messina

Partecipate e Personale

A Messina, la creazione di numerose società partecipate ha portato a un significativo aumento del numero di dipendenti pubblici. Sono stati assunti oltre 2600 dipendenti nelle varie partecipate istituite, personale che si aggiunge ai dipendenti Comunali! Questo incremento di personale comporta un costo considerevole, stimato in circa 90 milioni di euro solo per le partecipate.

Costi Politici

I costi politici associati a queste partecipate sono elevati, superando i 6,5 milioni di euro all’anno, solo per i consigli di amministrazione. – Queste spese, rappresentano un onere significativo per le finanze pubbliche. circa 100 milioni anno!

Riconoscimenti e Visibilità

Nonostante le criticità, la città di Messina ha ricevuto, con una certa sorpresa, una certa visibilità mediatica. È stata menzionata su importanti testate giornalistiche come Il Sole 24 Ore e La Gazzetta del Sud, non si sono comprese per bene le ragioni, infatti ciò non implichi necessariamente una valutazione positiva delle politiche attuate.

Situazione a Taormina

Occupazione e Dimensioni

A Taormina, il numero di dipendenti delle partecipate si avvia a circa 1000 unità. Questo dato, pur essendo inferiore a quello di Messina, solo numerico, rappresenta una presenza significativa e devastante nel contesto locale.

Costi per i Contribuenti

I costi sostenuti a Taormina sono notevoli. Il costo medio per dipendente è di 2,5 mila euro, portando a un costo annuale di circa 30 milioni di euro, quando a regime le partecipate. A ciò si aggiungono le spese per revisori e consulenti, stimate tra 700.000 e 800.000 euro all’anno.

Impatto Fiscale

Le spese totali per il personale politico e amministrativo superano i 31 milioni di euro all’anno. Questa cifra erode significativamente le entrate derivanti dalla tassa di soggiorno e dal ticket parking, dall’insieme delle tasse comunali e dei trasferimenti statali; di fatto niente risorse disponibili per altri servizi e investimenti pubblici.

Considerazioni Finali

E’ essenziale che vengano attuati interventi da parte di controllori esterni per garantire una gestione più trasparente e responsabile delle risorse pubbliche. Questo permetterebbe di valutare l’efficacia delle politiche e di prevenire eventuali abusi.

Conclusione

“ Taormina 10mila e più abitanti, 7 partecipate una ogni 1500 abitanti”

“ Messina oltre 185mila abitanti partecipate 7 una ogni 25 mila abitanti”

I costi sono ben evidenziati sopra …! comunque oltre 31 milioni anno, a regime, per Taormina – Circa 106 milioni anno per Messina.

L’analisi svolta evidenzia la necessità di un’analisi critica e di un intervento esterno. Ciò è fondamentale per assicurare che le azioni intraprese siano realmente in linea con gli interessi della comunità e non si traducano in operazioni che danneggiano il bene pubblico. L’obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di garantire una gestione efficiente ed efficace delle risorse, a beneficio di tutti i cittadini.

