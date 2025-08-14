pippo manuli Pensionato....opinionista per hobby, di fede repubblicana Tutti i post

Lettera aperta per la salvaguardia di Taormina

A tutti i cittadini, alle istituzioni competenti, agli organi di tutela e organi di informazione,

Il Partito Repubblicano Italiano, che ha avuto l’onore e la responsabilità di guidare Taormina per quasi quarant’anni — dal 1956 al 1993, contribuendo in modo decisivo alla sua crescita ordinata e alla tutela del patrimonio storico e paesaggistico — ritiene doveroso intervenire pubblicamente in merito alle proposte urbanistiche avanzate da ASM e ratificate a maggioranza dal Consiglio comunale.

La realizzazione di 21 nuovi parcheggi, l’introduzione di nuove zone d’interscambio, una ulteriore funivia e altre strutture, descritte come miglioramenti strategici, ci appaiono in realtà progetti impattanti e dannosi, in grado di snaturare l’equilibrio identitario, paesaggistico e sociale di Taormina.

✨ In difesa della città:

• La memoria millenaria di Taormina è un bene non negoziabile.

• Il paesaggio storico e le vedute panoramiche sono già compromessi da precedenti interventi: vanno tutelati con rigore, non alterati ulteriormente.

• La vivibilità del centro storico e la sua quiete non devono essere sacrificate sull’altare di una presunta “modernizzazione”.

Luogo: Scuola Vittorino da Feltre, Dietro Cappuccini, S. N., TAORMINA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.