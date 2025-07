Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i post

Il Palermo alza ulteriormente il livello della propria rosa, annunciando il quarto acquisto ufficiale della stagione 2025/2026: Mattia Bani! Dopo gli arrivi di Tommaso Augello, Emmanuel Gyasi e Antonio Palumbo , il club rosanero accoglie il solido difensore centrale, proveniente dal Genoa, con un contratto pluriennale che lo lega ai colori rosanero. Un innesto di esperienza e affidabilità, destinato a rafforzare la retroguardia sotto la guida attenta di mister Filippo Inzaghi, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per il salto in Serie A.







Nato a Mantova il 12 dicembre 1993, Mattia Bani, 31 anni, porta con sé un curriculum di tutto rispetto nel calcio italiano. Cresciuto nelle giovanili di Chievo e Hellas Verona, ha affinato le sue qualità difensive giocando in Serie A e Serie B, totalizzando oltre 200 presenze tra i professionisti. Nella scorsa stagione con il Genoa, contribuendo con la sua leadership e il suo senso della posizione alla salvezza in massima serie, mettendo a referto prestazioni di livello, fornendo un contributo essenziale nella fase difensiva. Con la sua stazza (1,87 m) e la capacità di leggere il gioco, Bani rappresenta un pilastro ideale per il Palermo, pronto a garantire solidità e sicurezza al reparto arretrato.





L’operazione, conclusa con un trasferimento a titolo definitivo, ha visto il Palermo battere la concorrenza di altri club per assicurarsi il difensore, che si è già unito al gruppo in ritiro. Bani, noto per la sua grinta e la sua dedizione, si è detto entusiasta di questa nuova avventura: “Palermo è una piazza speciale, e sono pronto a dare tutto per questa maglia e per i tifosi”. La sua versatilità gli permette di adattarsi a diverse situazioni tattiche, rendendolo un elemento chiave per Inzaghi, che potrà contare su di lui sia come centrale che come leader difensivo.





I sostenitori rosanero accolgono con gioia questo nuovo arrivo, vedendo in Bani un difensore roccioso capace di proteggere la porta e di ispirare fiducia. Dopo un mercato estivo che sta plasmando una squadra ambiziosa, il Renzo Barbera si prepara a sostenere il “Muro” Bani, un nome che già risuona tra i tifosi come sinonimo di forza e determinazione. Benvenuto, Mattia! Che il tuo contributo sia il fondamento di una stagione memorabile verso la Serie A!

