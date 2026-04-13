Vincenzo Raccampo Con gli ultimi e per gli ultimi. Sempre con il sorriso. Tutti i post

Non è solo questione di mare o di primi caldi: c’è una preoccupazione vera che gira tra chi lavora lì tutto l’anno e, soprattutto, durante la stagione estiva.

Il problema nasce dalla situazione ancora bloccata sulla gestione della spiaggia. La storica società Società Italo Belga ha presentato ricorso al TAR contro i nuovi bandi della Regione Siciliana, e questo ha creato una sorta di stallo proprio nel momento peggiore possibile: a ridosso dell’estate.

Tradotto in parole semplici: non si sa ancora con certezza chi gestirà la spiaggia e come verranno organizzati i servizi.

E questo, per chi vive di turismo, non è un dettaglio.

I commercianti della zona — bar, ristoranti, lidi, noleggiatori — iniziano a essere seriamente preoccupati. Mondello non è solo un posto dove andare al mare, è un piccolo sistema economico che nei mesi estivi lavora a pieno ritmo. Se manca un’organizzazione chiara, tutto rischia di rallentare.

Il timore principale è che si possa arrivare alla stagione senza una gestione definita. In quel caso, la spiaggia potrebbe ritrovarsi senza servizi adeguati: meno controllo, meno pulizia, meno ordine. E questo, inevitabilmente, si riflette anche sulla qualità dell’esperienza per chi viene da fuori.

E quando il turista non si trova bene, spesso non torna.

A pagarne le conseguenze non sarebbero solo le grandi realtà, ma soprattutto i piccoli commercianti e i lavoratori stagionali, quelli che aspettano l’estate per guadagnare e andare avanti tutto l’anno. Già nelle scorse settimane si sono viste proteste e segnali di tensione, segno che la situazione non è affatto tranquilla.

Il punto è che i tempi della burocrazia e quelli della stagione turistica non vanno d’accordo. Le decisioni dei tribunali hanno le loro scadenze, ma l’estate arriva lo stesso, puntuale.

E mentre si aspetta una risposta dal TAR, cresce la sensazione che si stia giocando una partita importante senza avere ancora regole chiare.

Mondello è uno dei simboli di Palermo e della Sicilia. Non è solo una spiaggia: è un punto di riferimento per il turismo e per l’economia locale. Proprio per questo, chi ci lavora chiede una cosa semplice: certezze.

Perché senza certezze, è difficile programmare, investire e, soprattutto, lavorare con serenità.

Luogo: Mondello

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