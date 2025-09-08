Antonio Perna Giornalista free-lance, tessera Odg 58807, cronista dal 1986 anno in cui l'Italia per la prima volta si connette a Internet Tutti i post

Nel panorama sportivo italiano, Myriam Sylla, fresca campionessa del mondo di volley e vero pilastro della nazionale italiana, emerge non solo per le sue straordinarie capacità atletiche, ma anche per la profondità del suo vissuto e per il messaggio di speranza e umanità che porta con sé.

La sua storia è un intreccio di sacrifici, incontri fortuiti e scelte che l’hanno portata a diventare un simbolo di integrazione e resilienza.

Nata a Palermo da genitori originari della Costa d’Avorio, Myriam ha vissuto i primi anni della sua vita nel quartiere di Ballarò.

La sua famiglia, come molte altre, ha affrontato le difficoltà dell’immigrazione, ma è stata accolta con calore e solidarietà da una coppia palermitana, Paolo e Maria, che le hanno offerto un rifugio sicuro e amorevole.

Questo incontro casuale, raccontato dalla stessa Sylla, ha rappresentato un punto di svolta: “Una sera una signora, rientrando a casa in macchina, vide mio padre e lo aiutò. Lui cominciò a lavorare per la famiglia, quindi mia mamma lo raggiunse: quando nacqui io, queste due persone si affezionarono”.

Fino all’età di 14 anni, Myriam ha trascorso le estati con i suoi “nonni adottivi”, vivendo a stretto contatto con una cultura che l’ha accolta e che ha contribuito a formare la sua identità. Questo legame profondo con Palermo e con la sua famiglia acquisita ha avuto un impatto significativo sulla sua crescita personale e professionale.

La passione per la pallavolo è nata quasi per caso, quando, a 12 anni, ha accompagnato una cugina a un provino e si è trovata coinvolta nel mondo dello sport. Da lì è iniziato un percorso che l’ha portata a giocare in diverse squadre italiane, fino a diventare una delle protagoniste della nazionale italiana.

Tuttavia, il cammino non è stato privo di ostacoli. La giovane atleta ha dovuto affrontare episodi di razzismo e discriminazione, che l’hanno messa alla prova, ma che non hanno mai intaccato la sua determinazione. Anzi, questi momenti difficili l’hanno spinta a lottare ancora di più per affermare la sua identità e il suo valore.

Un episodio significativo riguarda il periodo in cui ha posseduto un “passaporto verde”, pur essendo nata e cresciuta in Italia. Questo status le ha fatto vivere una “crisi d’identità”, domandandosi se fosse veramente italiana.

La sua storia è emblematica delle difficoltà che molti giovani figli di immigrati affrontano nel riconoscimento della loro appartenenza a una nazione che, pur avendoli accolti, a volte fatica a riconoscerli come propri figli ￼.

Oggi, Myriam Sylla è un simbolo di integrazione, resilienza e speranza. La sua carriera sportiva è costellata di successi, ma è la sua umanità a renderla davvero speciale. La sua storia dimostra che l’incontro tra culture diverse può arricchire entrambe, creando legami indissolubili basati sul rispetto e sull’amore.

In un’epoca in cui spesso si parla di divisioni e conflitti, la vicenda di Myriam Sylla ci ricorda che l’umanità è capace di gesti di solidarietà e accoglienza che possono cambiare la vita di una persona. La sua esperienza ci invita a riflettere sul valore dell’integrazione e sull’importanza di costruire ponti tra le diverse culture, per un futuro più giusto e inclusivo.

