Giovanni Pizzo Ex assessore della Regione Siciliana, scrivo su vari quotidiani. Laureato in economia e commercio Tutti i post





Secondo provvedimento del Cga in forma monocratica, attendendo la decisione collegiale del 14 maggio. La sintesi è chiara, viene rigettato il ricorso dell’Assessorato Territorio e ambiente presentato per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, secondo una prassi irrituale definita da Schifani. Il Cga boccia le ragioni della Regione, sembra un pasticcio lessicale ma lo è molto di più amministrativo e politico, precisando con lapalissiana inoppugnabile tesi che il ritiro dei bandi, disposto dall’Assessorato, lasciava ancora più nel disordine amministrativo la concessione demaniale, configurando una terra di nessuno, cosa che va contro all’ordine amministrativo più che pubblico.

Già i bandi predisposti avevano dato scarso esito, solo 5 istanze su 13 lotti, e ad oggi non ci sono più. L’impressione è quella di un pasticcio che la Suprema corte amministrativa rifiuta ab originis. Sembra che non ci saranno molti dubbi sull’esito del giorno 14, alea jacta est, l’estate è arrivata se si guardano i barometri, e sarà impossibile tenere lontani i palermitani dalla loro spiaggia. Per cui per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare, per quanto belga.

Quello che invece emerge è la netta distanza politico amministrativa tra FdI e il Presidente Schifani, parti di un governo che non si parlano, ognuno per se. Lo si evince da tanti altri fatti, il rimpasto de minimis in primis, la difesa Maginot sui suoi assessori, le enormi divaricazioni sulle candidature alle amministrative. Le due maggiori realtà siciliane del centrodestra, FdI e FI, sono commissariate, la Dc ha perso il suo leader e tutto sembra politicamente procelloso e contraddittorio. E per contraddizioni Mondello è la perfetta metafora palermitana, non una spiaggia ma un calembour culturale di mafiosità

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