Giovanni Pizzo
Ex assessore della Regione Siciliana, scrivo su vari quotidiani. Laureato in economia e commercio
Secondo provvedimento del Cga in forma monocratica,
attendendo la decisione collegiale del 14 maggio. La sintesi è chiara, viene
rigettato il ricorso dell’Assessorato Territorio e ambiente presentato per il
tramite dell’Avvocatura dello Stato, secondo una prassi irrituale definita da
Schifani. Il Cga boccia le ragioni della Regione, sembra un pasticcio lessicale
ma lo è molto di più amministrativo e politico, precisando con lapalissiana inoppugnabile
tesi che il ritiro dei bandi, disposto dall’Assessorato, lasciava ancora più
nel disordine amministrativo la concessione demaniale, configurando una terra
di nessuno, cosa che va contro all’ordine amministrativo più che pubblico.
Già i bandi predisposti avevano dato scarso esito, solo 5
istanze su 13 lotti, e ad oggi non ci sono più. L’impressione è quella di un
pasticcio che la Suprema corte amministrativa rifiuta ab originis. Sembra che
non ci saranno molti dubbi sull’esito del giorno 14, alea jacta est, l’estate è
arrivata se si guardano i barometri, e sarà impossibile tenere lontani i
palermitani dalla loro spiaggia. Per cui per quest’anno non cambiare, stessa
spiaggia stesso mare, per quanto belga.
Quello che invece emerge è la netta distanza politico
amministrativa tra FdI e il Presidente Schifani, parti di un governo che non si
parlano, ognuno per se. Lo si evince da tanti altri fatti, il rimpasto de
minimis in primis, la difesa Maginot sui suoi assessori, le enormi
divaricazioni sulle candidature alle amministrative. Le due maggiori realtà
siciliane del centrodestra, FdI e FI, sono commissariate, la Dc ha perso il suo
leader e tutto sembra politicamente procelloso e contraddittorio. E per
contraddizioni Mondello è la perfetta metafora palermitana, non una spiaggia ma
un calembour culturale di mafiosità
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