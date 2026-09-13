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NISTOI a Taormina

NISTOI è stata inaugurata il 10 settembre a Taormina come omaggio a Corrado Cagli, artista che qui visse e operò per oltre un ventennio. La mostra, promossa da Babilonia, è stata curata con intensa partecipazione emotiva da Raffaele Dedarica e diretta artisticamente da Franco Baldasso, con il fondamentale contributo dell’Archivio Corrado Cagli rappresentato da Giuseppe e Ciccio Briguglio.





Nel 1975, nello stesso palazzo, si tenne una grande mostra del Maestro: l’inaugurazione avrebbe dovuto vedere la presenza del ministro Gioia, assente per maltempo; nonostante ciò la cerimonia fu ricca di momenti significativi, tra cui il commosso discorso del sindaco Nicola Garipoli e la partecipazione delle autorità cittadine e militari.





Questa edizione di NISTOI è pensata come un’occasione per riannodare i fili di una memoria che rischiava di smarrirsi: la mostra non è solo esposizione, ma punto di partenza per un impegno culturale attivo nella valorizzazione del patrimonio artistico di Taormina.





Per maggiore precisione storica e critica: Cagli fu parte preponderante della Scuola Romana, rappresentata nella prima sala dove fa sfoggio il bozzetto della fontana a Terni, poi la sala di mezzo che racconta di esperienze diverse e compiute all’estero, infine terza sala opere note come le Siciliane, un periodo artistico ben definito nella sua produzione.

Fu inoltre scenografo, costumista e scrittore, e collaborò con istituzioni culturali di primo piano come La Scala, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Argentina e altre importanti realtà teatrali e culturali italiane e internazionali. Queste attività mostrano la poliedricità e la vastità della sua opera, che la mostra intende mettere in luce.





La partecipazione del presidente della Fondazione Tao-arte e del vice sindaco, colpiti dall’evento e dalle prime nozioni sulla grandezza di Cagli, dimostra che l’iniziativa ha già prodotto effetti concreti. Taormina ha bisogno di studio, conoscenza e di un approccio culturale che la qualifichi sempre più come città d’arte, oltre agli interventi pratici necessari per i visitatori.





Babilonia ha riportato Cagli nella sua città: cogliamo questa opportunità e sosteniamo iniziative che mantengano viva la memoria e promuovano la cultura locale.

Luogo: Babilonia, Salita Timoleone, 1, TAORMINA, MESSINA, SICILIA

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