Pino Apprendi Ex deputato regionale. Garante dei detenuti di Palermo. Vigile del fuoco per sempre. Tutti i post

” Non si deve seccare, ma mio figlio è bravo”!

Questa è la frase che dicono politici, burocrati e professionisti che garantiscono il posto sicuro al proprio figlio/a e che vengono smascherati. Capita nella forestale, nelle Asp, nelle chiamate dirette dalle ditte interinali

Purtroppo non sono singoli casi, è una prassi e la, cosiddetta fuga di cervelli riguarda sempre gli altri, con poche eccezioni,. Poi c’è chi addirittura si fa 3 legislature noninata dal partito e torna in Sicilia per fare il Capo di Gabinetto ad un assessore, ma lei è brava non abbiamo motivo di dubitarne…si sa e figlie so’ pezze e core .

L’altra sera al Giardino dei Giusti abbiamo ricordato la vecchia e la nuova emigrazione, dalla valigia di cartone al pc portatile; dal molo Santa Lucia a Punta Raisi per partire e non sapere se si tornerà se non per le panelle e i cannolo.

