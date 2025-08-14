Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i post

Il 9 agosto 2025, lo stadio Renzo Barbera di Palermo è stato teatro di un’atmosfera elettrizzante per l’amichevole contro il Manchester City, valida per il trofeo Anglo-Palermitan. La tifoseria rosanero ha dato prova di grandezza con una mega coreografia ispirata agli Oesis, un omaggio vibrante che ha ricordato le gesta leggendarie di Alami e Sperandeo, anche se con un pizzico di ironia! Bandiere, colori e passione hanno riempito gli spalti, creando un clima da brividi, tanto da far sentire il City come in una bolgia casalinga.





Sul campo, la “sorellona” Manchester City ha sfoderato una prestazione galattica, vincendo 3-0 con gol di Haaland e una doppietta di Reijnders, dimostrando la sua forza anche in un test pre-stagionale. Per i tifosi di Palermo, però, la serata è stata indimenticabile: un’esplosione di orgoglio e amore per la squadra, che sperano possa essere di buon auspicio per la stagione a venire. Un momento storico che ha unito tradizione e modernità in un abbraccio rosanero!

Adesso Palermo, il Palermo e i palermitani dovranno unirsi e puntare ad un unico grande obiettivo. Il sogno di tornare nella massima serie italiana passa dall’unione di intenti, il sogno della serie A dovrà diventare realtà.

#palermo #palermofc #saporerosanero

Di Giovanni di SaporeRosaNero







Seguici su Facebook e YouTube

Luogo: Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.