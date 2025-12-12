Antonio Perna Giornalista free-lance, tessera Odg 58807, cronista dal 1986 anno in cui l'Italia per la prima volta si connette a Internet Tutti i post

Noi occidentali abbiamo un vizio antico: ci piace frustarci. Da anni celebriamo una sorta di penitenza laica per ogni colpa passata – il colonialismo, le crociate, Colombo, e chi più ne ha più ne metta – come se l’intera storia del pianeta fosse un grande tribunale e noi l’unico imputato.

Ma nella foga del mea culpa collettivo, ci siamo dimenticati una domanda da scuola elementare: e gli altri, nello stesso periodo, cosa facevano? Perché le civiltà non occidentali – quelle che oggi un certo racconto dipinge come bagnate d’innocenza – non stavano certo a coltivar rose in giardino. Facevano esattamente ciò che hanno sempre fatto tutti i potenti della Terra: espandersi, dominare, imporsi.

La Russia, per esempio, dal Cinquecento a oggi non ha smesso un solo giorno di allungare i confini, spingendoli dove trovava popoli troppo piccoli o troppo sfortunati per difendersi: Siberia, Asia centrale, Caucaso, Europa orientale. Una marcia secolare, più coerente di qualunque ideologia professata.

Eppure la narrativa recente è stata abilmente manipolata. La propaganda autoritaria ha trovato nei suoi eco occidentali – gli ingenui redentori del mondo e gli estremisti di segno opposto – una sorprendente convergenza. Un matrimonio d’interesse, certo, ma fecondo: insieme hanno fabbricato una storia degna dei cartoni animati, dove i buoni sono Russia, Cina e una manciata di altri imperi con la vernice fresca, mentre i cattivi restano rigorosamente gli stessi: Europa e Stati Uniti, colpevoli per definizione.

È una fiaba per bambini, e come tutte le fiabe funziona solo se si spegne la luce della complessità. La storia vera, quella senza effetti speciali, è molto meno comoda: nessuno ha il monopolio del bene o del male, e nessuna civiltà ha fatto sconti quando si trattava di prendere spazio, potere, terre.

Ma ammetterlo rovinerebbe il copione. E a molti, ormai, interessa più il copione che la realtà.

