Solidarietà. Donare un pasto completo a chi non ce la fa: l’iniziativa nasce al Capo, in collaborazione con le suore del Boccone del Povero, mentre a Palermo crescono povertà alimentare e famiglie fragili.

Natale è tempo di luci, tavole imbandite e famiglie riunite. Ma a Palermo, come in molte grandi città del Mezzogiorno, non è così per tutti. Sempre più persone fanno fatica a garantire un pasto quotidiano, e il Natale rischia di accentuare una solitudine che dura tutto l’anno. In questo contesto si inserisce l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola. A Natale dona anche tu un pasto completo a un povero”, promossa dalla comunità La Compagnia del Vangelo in collaborazione con le suore Serve dei Poveri del Boccone del Povero del quartiere Capo.

L’obiettivo è semplice e concreto: offrire pasti completi alle persone indigenti, in particolare a chi vive in strada o non ha una rete familiare. Un gesto piccolo, ma carico di significato, in una città dove i dati sulla povertà continuano a preoccupare. Secondo le ultime rilevazioni Istat, in Sicilia oltre una famiglia su quattro è a rischio povertà o esclusione sociale; a Palermo la percentuale è ancora più alta, soprattutto nei quartieri storici e periferici. Le mense e i centri d’ascolto registrano un aumento costante delle richieste, con un profilo dell’utenza sempre più composito: non solo senza dimora, ma anche famiglie con minori, pensionati con assegni minimi e lavoratori poveri, occupati ma incapaci di far fronte al costo della vita.

«Il Natale è ormai alle porte e molte famiglie si preparano a celebrare la festività con cene e regali – scrive in una nota Davide Romano, responsabile della comunità La Compagnia del Vangelo –. Sarebbe bello se, soprattutto in un giorno così speciale per tutti, non ci dimenticassimo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in difficoltà».

Da qui l’idea di rafforzare, proprio nel giorno di Natale, un servizio che già esiste durante l’anno. «Insieme alle suore del Boccone del Povero al Capo, in via Piazzetta San Marco 8 – prosegue Romano – abbiamo pensato di organizzare il pranzo di Natale per chi è senza famiglia o vive per strada. Persone che le suore servono quotidianamente con la mensa, insieme a un gruppo di volontari, ma che non vogliamo lasciare sole proprio nel giorno in cui ricordiamo la nascita del Signore in mezzo a noi».

La mensa del Capo è uno dei presìdi storici della solidarietà cittadina. Ogni giorno distribuisce decine di pasti caldi, intercettando una povertà che non è solo materiale ma anche relazionale. Negli ultimi anni, complice l’aumento dei prezzi dei beni essenziali e l’instabilità lavorativa, la domanda è cresciuta in modo significativo. Le associazioni parlano di “emergenza silenziosa”: chi fino a poco tempo fa riusciva ad arrangiarsi oggi bussa alle porte delle parrocchie e delle opere caritative.

L’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola” vuole essere anche un messaggio culturale: ricordare che la tavola natalizia, simbolo per eccellenza della festa, può diventare luogo di condivisione e di giustizia. «Chi volesse dare un contributo, offrendo un pasto o il proprio aiuto come volontario – conclude Romano – può contattare la superiora del convento, suor Rosalia, al numero 329 491 9286, oppure recarsi direttamente presso la struttura».

La Compagnia del Vangelo, ispirata alla predicazione e all’esempio del martire di mafia don Pino Puglisi, è una comunità informale di cristiani che sceglie di servire il Vangelo a partire dagli ultimi. A Natale, quando le disuguaglianze diventano più visibili, l’invito è chiaro: aggiungere davvero un posto a tavola, perché nessuno resti escluso dalla festa.





