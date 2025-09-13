Salvatore Zichichi Salvatore Zichichi è un medico per devozione, mente innovativa e nerd, crede nelle relazioni umane come leva per trasformare la sanità e la realtà. Tutti i post





Il Molo trapezoidale del porto di Palermo, il 20 settembre, a partire dalle nove del mattino, si trasforma in un crocevia di scienza e cultura medica. Al Marina Convention Center prende vita la prima edizione di PaDermo, congresso di dermatologia che mette al centro non solo la pelle, ma la persona nella sua interezza.

L’evento, fortemente voluto dalla responsabile scientifica Federica Lupo, nasce per creare un dialogo inedito tra dermatologi, pediatri, cardiologi, chirurghi plastici, pneumologi, reumatologi, medici legali e medici di medicina generale. Un intreccio di saperi che mira a costruire un approccio olistico e multidisciplinare, dove la cura non si ferma al sintomo ma si estende al vissuto del paziente.





La pelle come specchio del nostro tempo





Per secoli la dermatologia è stata considerata disciplina “a sé”, quasi una torre d’avorio. Ma la pelle, oggi, si rivela finestra aperta sul mondo: organo che racconta i mutamenti climatici, che reagisce alle microplastiche ingerite o alle mode del fast-fashion, che rivela malattie sistemiche prima ancora di una diagnosi strumentale.

A ricordarlo sarà proprio Palermo, città-mosaico di culture, dove la variabilità genotipica e fenotipica è diventata patrimonio di salute e identità. Un contesto ideale per riflettere su come il Mediterraneo, sempre più tropicalizzato, influenzi anche la pratica clinica quotidiana.

Il programma spazia dalla dermatologia pediatrica alla laserterapia, fino agli scenari emergenti dell’oncodermatologia. Ampio spazio sarà dato alla prevenzione e alla gestione condivisa dei pazienti cronici, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale e Regionale della Prevenzione 2020-2025, che richiamano la necessità di reti integrate e di percorsi condivisi ed integrati tra ospedale e territorio ed un occhio sull’ambiente e i suoi cambiamenti.

Il congresso vuole infatti rispondere a una sfida pressante: garantire qualità e continuità assistenziale in un sistema sanitario pubblico che vive una fase di crisi strutturale.

Un’occasione di crescita per la sanità siciliana





“PaDermo sarà luogo di integrazione, inclusione e interdisciplinarità” – spiegano dal comitato organizzatore. Un’occasione per Palermo e per la Sicilia non solo di ospitare un grande evento scientifico, ma di lanciare un messaggio: la salute è il risultato di alleanze tra specialisti, istituzioni e cittadini.





