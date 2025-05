Di R. Aiello

La nuova stagione sta per arrivare ed il Palermo è chiamato a fare un salto in avanti. L’obiettivo resta la promozione in Serie A ma la dirigenza rosanero avrà ancora più pressione dopo la fallimentare stagione appena conclusa.

Molti gli errori che sono stati fatti, molte le decisioni prese dalla società che si sono rivelate sbagliate. Nella prossima stagione il Palermo non può più sbagliare. Il triennio CityFootballGroup deve servire da lezione per non commettere più gli stessi sbagli.

La scelta dell’allenatore appare quindi cruciale. Basta affidarsi ad allenatori senza carisma ed esperienza nella serie cadetta. Serve una personalità forte, decisa che sappia trasmettere la giusta carica alla squadra.

Inzaghi, Gilardino e Vanoli restano i favoriti per la guida del Palermo 25/26. Quest’ultimo, in rotta con il Torino, sembra sia finito sul taccuino del DS Carlo Osti.

La rosa inoltre dovrà essere rivoluzionata, in 10 infatti andranno via e serviranno giocatori struttura, fisici e di quantità.

La società ha sicuramente sbagliato molte delle scelte negli ultimi anni ma è pronta a rimboccarsi le maniche e regalare ai tifosi una promozione che manca dal 2004.





E voi, avete ancora fiducia in questa società?

