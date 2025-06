Pippo ma dove sei!? O forse in modo più scurrile cantava il grande Zucchero. Chiedendo al suo amico cosa stesse facendo. Il Pippo che cerchiamo noi, “SuperPippo” di sicuro sarà in vacanza dopo una bella stagione, coronata dalla promozione in serie A con la sua, dicamo ormai, ex squadra. Ma lui, come si vede dalla foto, dice di aspettare.

Non si sa dove sarà, se Spagna, Italia, Grecia; o qualche paradiso terrestre dove recuperare le energie. Quello che sappiamo, ma soprattutto quello che vogliamo è che a luglio sia con la casacca rosanero ad iniziare a plasmare la sua nuova squadra.

L’attesa sembra infinita, essendo abituati alle lungaggini del CFG, forse però ci spiazzeranno e già a giugno, potremo contare sulle qualità e abilità dell’Inzaghi rimasto in patria.

Infatti l’altro, volato dai milioni arabi, è immerso in una nuova avventura professionale dove, a sua insaputa, hanno proiettato le immagini, durante la mega presentazione, del più famoso dei fratelli Inzaghi (in termini di calcio giocato).

A noi basteranno due crocchè è una partannina alla presentazione, basta che l’Inzaghi che vogliamo, venga a sedersi in panchina al Barbera. Quindi, Pippoooooo!!!’ Dove sei?! Ovunque tu sia, fai presto, ricarica le batterie e corri da noi. Come contro la Repubblica Ceca, dove il povero Barone aspetta ancora la palla per appoggiarla solo dentro. Noi ti aspettiamo con grande speranza e con più fiducia di Simone, sperando che per l’ennesima volta non venga disattesa la nostra aspettativa.





Marco Di Giovanni





Luogo: Palermo

