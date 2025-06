Giuseppe Guarino Giovane Agricoltore siciliano, dedicato alla produzione di grani antichi, curando anche l'aspetto zootecnico Tutti i blog

In un tempo in cui partire sembra l’unica via possibile, io ho scelto di restare. Restare in Sicilia, nella mia terra.

Non per comodità, né per mancanza di alternative. Ma per amore. Amore per la mia campagna, per l’odore della terra bagnata, per il silenzio delle prime luci all’alba tra i filari. Sono figlio di agricoltori, ma non solo. Sono anche figlio di una visione: quella che l’agricoltura siciliana possa ancora raccontare il futuro, senza dimenticare le sue radici. Qui non si lavora solo la terra: si coltivano speranze. Ogni semina è una scommessa, ogni raccolto un racconto. In queste righe, proverò a raccontarvi il mio mondo. Quello che profuma di mosto in autunno e di grano d’oro in estate. Quello delle fiere di paese, delle mani sporche, delle notti in cui si prega per la pioggia. Io ho deciso di restare quando tanti se ne andavano. Gli amici partivano per il Nord, per l’estero, in cerca di certezze. Io invece vedevo un futuro proprio qui, in quella zolla spaccata dal sole, tra le sterpaglie e i muretti a secco, dove altri vedevano solo fatica. La mia è una piccola azienda agricola, come tante. Niente grandi numeri, ma tante mani, tante ore, tanta passione. Coltiviamo grano duro, lugumi e foraggi, ma soprattutto coltiviamo il legame con la nostra terra. Ogni giorno è diverso: ci sono albe bellissime, ma anche giornate storte, quando il vento ti piega le piante e le bollette ti spezzano l’anima. Ma non è solo un mestiere. È una forma di appartenenza. Quando metto le mani nella terra sento di fare qualcosa che ha senso. Che mi collega ai miei nonni, a chi prima di me ha arato questi stessi campi con i buoi. Ogni stagione è un insegnamento, ogni raccolto è una storia da raccontare. Questo spazio su BlogSicilia sarà la mia finestra aperta. Vi parlerò delle tradizioni contadine che resistono, delle sagre che salvano i ricordi, delle difficoltà del mercato agricolo, delle bellezze che pochi raccontano. Ma soprattutto vi parlerò di chi, come me, ha deciso di restare.

Perché restare non è mai una rinuncia. È una scelta.

E io, a questa terra, ho scelto di volerle bene.

~Guarino Farm.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.