In considerazione dello stato in cui vediamo le partite proviamo a dare una valutazione, più i meno condivisibile, sulla prestazione dei giocatori rosanero scesi in campo lo scorso sabato.

Le nostre pagelle di Palermo Frosinone:





Joronen 6

Si fa trovare preparato anche se ha due allenamenti sulle spalle. Riesce a non demeritare. Vetereano





Diakitè 5,5

Riesce a fare pochi danni, ma in un allungo sbagliato lancia il contropiede degli avversari. Maldestro





Bani 6,5

Riesci ad arginare gli affondi del Frosinone, anche un pizzico di affanno. Riesce ad utilizzare la sua esperienza ma non per il giallo rimediato. Colonna





Ceccaroni 5,5

In queste partite si vedono i suoi limiti. Lento , lentissimo nel ripiegare durante il contropiede degli ospiti. Limite di velocità.





Pierozzi 6

Non si ripete, ma offre sempre ottima corsa e tanta dedizione. Riesce anche ad affondare qualche volta. Presente





Ranocchia 6,5

Sta diventando il giocatore che tutti ci aspettiamo, destro e sinistro con la stessa disinvoltura. Cresce e cerca di appropriarsi di quel ruolo. Emergente





Segre 6

Non riesce a sviare la marcatura doppia che Castori gli mette di sopra. Dona sempre tutto se stesso. Generoso





Augello 6

Riesce a portare a casa il la sufficienza. Il Frosinone si mostra avversario ostico. Intelligente





Gyasi 6

Ancora non riesce ad incidere come dovrebbe ma fa un lavoro sporco molto utile. Impiegato





Brunori 5,5

Si trova ad affrontare un avversario che si chiude e riparte, le sue difficoltà a saltare l’uomo lo penalizzano. Intrappolato





Pohjanpalo 6,5

Quando ha la porta davanti riesce a centrarla sempre, peccato che questa volte sono stati due legni a negargli la gioia del gol. Sfortunato





Le Douaron 5,5

Se la sua corsa producesse gol saremmo sempre in vantaggio, ma non è così. Non riesce a scardinare la difesa avversaria. Utile





Palumbo 6

dal suo piede partono palloni di grande fattura. Suo il cross che porta alla traversa del nostro attaccante. Preciso





Gomes 6

Rientra con la giusta grinta, prova a dare la scossa ma loro sono chiusi a riccio. Ritornato





Peda SV

Corona SV





Miste Inzaghi 6

Ci prova in tutti i modi, ma anche lui ammette di aver trovato un avversario difficile. Colto di sorpresa.





Per il Migliore in campo è Pohjanpalo.





Fateci sapere che ne pensate e diteci il vostro miglior in campo.

