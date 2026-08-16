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PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA DELIBERA C.C. N.__ DEL 31.07.2026 – nello specifico riguarda Taormina, ma va bene per tutti i comuni che hanno aderito.

Premesso che:

1. Con delibera n.__ del 31.07.2026 questo Consiglio ha aderito alla definizione agevolata ex L. 199/2025;

2. Tale adesione, così come formulata, rischia di applicarsi ai soli carichi affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione, escludendo di fatto i contribuenti i cui ruoli sono in carico ai concessionari privati;

Considerato che:

1. Il principio di eguaglianza e non discriminazione impone di trattare in modo uguale situazioni uguali;

2. L’art. 2 L. 199/2025 consente agli Enti di definire l’ambito applicativo della misura;





SI PROPONE DI RETTIFICARE la delibera n.__ del 31.07.2026 come segue:





*Al punto “di aderire…” aggiungere:*

“…alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e *a tutti i carichi tributari e patrimoniali comunali affidati ai concessionari della riscossione*, riferiti al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con applicazione delle medesime condizioni previste dalla L. 199/2025: pagamento del solo capitale, delle spese di notifica e delle procedure esecutive, con azzeramento di sanzioni, interessi di mora, interessi e aggio.”





Di dare mandato* agli uffici di comunicare la presente rettifica ai concessionari operanti per il Comune di Taormina entro 5 giorni.

Come accennato è un documento utile per quei Comuni che hanno aderito…così da verificare la correttezza dell’operazione.





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Luogo: Castello di S. Marco, Santuario di S. Filippo, S. N., CALATABIANO, CATANIA, SICILIA

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