Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i blog

Ieri, in un’atmosfera carica di emozione e orgoglio, il Palermo FC ha alzato il sipario sul nuovo kit gara per la stagione 2025/26, e che presentazione! Con il nostro capitano Matteo Brunori e l’allenatore Filippo Inzaghi al centro della scena, il Foro Italico, colmo per il concerto di Radio Itali, si è trasformato in un’esplosione di rosa, il colore che da sempre rappresenta l’anima e la passione della nostra città.

Il nuovo kit, completamente rosa, non è solo un’uniforme: è un simbolo potente, un manifesto di identità e determinazione. Ogni dettaglio, dalle linee eleganti al design moderno, parla di un Palermo pronto a lasciare il suo segno, dentro e fuori dal campo. Questo rosa non è solo un colore, ma un grido di battaglia, un modo per dipingere le strade di Palermo e unire i tifosi sotto un’unica bandiera.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.