Salvatore Zichichi Salvatore Zichichi è un medico per devozione, mente innovativa e nerd, crede nelle relazioni umane come leva per trasformare la sanità e la realtà. Tutti i post

Si è tenuto il seminario “Nutrire il Movimento: modelli occidentali ed africani a confronto”, un appuntamento costruito per mettere allo stesso tavolo sport, nutrizione, medicina ed economia e provare a leggere in modo più serio il rapporto tra performance atletica, alimentazione e condizioni di vita. Nei materiali preparatori, l’obiettivo è indicato con chiarezza: sviluppare una conversazione multidisciplinare capace di confrontare gli stili alimentari del Nord e del Sud del mondo e metterli in relazione con i risultati sportivi ottenuti dagli atleti del continente africano.

Il punto di partenza è netto. Il prospetto del seminario richiama quello che definisce un apparente “paradosso”: molti atleti africani raggiungono prestazioni di alto livello pur provenendo spesso da contesti segnati da malnutrizione e da condizioni socio-economiche molto complesse. Da qui nasce la domanda più interessante della giornata: che cosa raccontano davvero questi corpi in movimento? E soprattutto, quali lezioni scientifiche, nutrizionali e sociali possono essere tratte da questa osservazione?

La risposta proposta dall’iniziativa è stata quella giusta: evitare semplificazioni. Il seminario, infatti, è stato pensato come un confronto tra competenze diverse. Nei materiali si prevede un percorso che parte dal contesto socio-economico africano, passa per l’analisi dei Paesi industrializzati e dell’impatto della nutrizione sulla salute e sulle patologie croniche, entra nel merito della dieta africana e del suo impatto fisiologico e sportivo, e si chiude con una riflessione pratica sugli effetti della nutrizione sulle analisi cliniche, oltre ai contributi su biomeccanica, blocchi motori e mentali, prevenzione e primo soccorso.

Ed è proprio questo il dato che merita attenzione: il seminario non ha trattato lo sport come un fatto isolato, ma come una chiave per leggere salute pubblica, accesso alle opportunità e differenze tra contesti sociali. Nei file, il movimento viene collegato non solo alla performance, ma anche alla prevenzione, alla qualità della vita e alla capacità dei sistemi di promuovere benessere reale.

In questa cornice si inserisce la mia presentazione, dedicata al modello integrato della Croce Rossa Italiana. Il titolo stesso mette a fuoco la direzione: “Precisione Clinica e Calore Umanitario. Il Modello Integrato della Croce Rossa Italiana: dalla Prevenzione Generale alla Medicina dello Sport”. Nelle slide, lo sport viene collocato all’incrocio tra tre dimensioni: salute e prevenzione clinica, emergenze e sicurezza operativa, inclusione e impatto sociale.

Il messaggio è semplice e concreto: lo sport non è soltanto agonismo. Nella presentazione, la Croce Rossa viene descritta come realtà che usa lo sport anche come strumento di salute e inclusione, con attenzione all’accesso per bambini e adolescenti in condizioni di vulnerabilità sociale, alla gestione sanitaria e alla promozione di stili di vita sani. È una lettura che allarga il campo: il benessere non si costruisce solo negli ospedali o negli ambulatori, ma anche nei luoghi in cui le persone si muovono, crescono e partecipano.

Uno dei passaggi più forti della presentazione riguarda il confronto tra modelli di vita. Da una parte viene evocato il “movimento legislato”, cioè quello che nelle società avanzate ma sedentarie deve essere prescritto, normato e promosso; dall’altra il “movimento necessario”, tipico dei contesti di forte difficoltà socio-economica, dove il corpo si muove per esigenza quotidiana e non per scelta accessoria. In mezzo, la slide colloca “il ponte: l’equità globale”.

È un passaggio che si lega perfettamente al senso complessivo dell’incontro. Perché il tema vero non è romanticizzare la fatica né trasformare l’Africa in un simbolo astratto. Il punto è capire che il movimento umano nasce dentro condizioni materiali precise: ambiente, reddito, accessibilità, cultura sanitaria, educazione e reti sociali. Nei file, questa impostazione viene resa esplicita anche attraverso il richiamo al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e al paradigma Health in All Policies, secondo cui la salute si costruisce nei luoghi della vita quotidiana e richiede cooperazione tra sanità, urbanistica, istruzione e sport.

La parte più severa, però, è quella che riguarda l’Italia. La presentazione richiama dati sulla sedentarietà che descrivono un quadro critico: l’Italia viene indicata come quarto Paese OCSE più sedentario tra gli adulti; circa un bambino obeso su due rischia di rimanerlo anche da adulto; e solo il 20% delle persone con gravi limitazioni funzionali pratica sport, percentuale che scende al 13% nel Sud. Sono numeri che spostano la discussione dal piano motivazionale a quello della responsabilità pubblica.

Per questo la giornata di ieri lascia una traccia utile. Non perché abbia offerto slogan, ma perché ha riportato il dibattito su un terreno concreto: alimentazione, corpo, contesto sociale, prevenzione e accesso alle opportunità. I materiali del seminario parlano di “riflessione integrata” tra sport, salute e sviluppo umano. Ed è probabilmente questa la sintesi più corretta. Parlare di movimento, oggi, significa parlare di equità. Significa chiedersi chi può allenarsi, chi può nutrirsi bene, chi può accedere a spazi sicuri, chi riceve educazione sanitaria e chi invece resta indietro.

In un tempo in cui il rischio è ridurre tutto a performance, fisico e immagine, il merito di questa iniziativa sta nell’avere rimesso al centro una verità spesso trascurata: lo sport, quando è letto con serietà, non racconta solo il talento. Racconta il rapporto tra salute, società e possibilità reali. E ricorda che il movimento, prima ancora che una scelta individuale, può diventare una questione di giustizia sanitaria.

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