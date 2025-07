Sapore RosaNero Paolo e Marco, 2 fratelli lontani geograficamente ma una passione viscerale per il Palermo e un microfono acceso sulle emozioni più vere. Tutti i blog

Il Palermo inaugura il mercato estivo con un acquisto che fa battere il cuore dei tifosi: Tommaso Augello è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero! Il terzino sinistro, svincolato dal Cagliari dopo due stagioni da protagonista in Serie A, porta a Palermo esperienza, qualità e un sinistro magico, perfetto per infiammare la fascia mancina del “Barbera”. Con 197 presenze nella massima serie e 7 assist nell’ultima annata, Augello è il colpo ideale per il progetto di Filippo Inzaghi, che punta a costruire una squadra capace di dominare la Serie B e sognare il ritorno in A. La firma su un contratto biennale, con opzione per un terzo anno in caso di promozione, dimostra l’ambizione del City Football Group e la fiducia in un giocatore pronto a diventare un pilastro della rosa.



Ma chi è davvero Tommaso Augello? Oltre al talento in campo, il milanese classe 1994 è un personaggio tutto da scoprire: riservatissimo, è uno dei pochi calciatori di Serie A a studiare per una laurea in Scienze sociali per la globalizzazione, dimostrando una curiosità intellettuale rara. Appassionato di freccette e di *Football Manager*, si rilassa con serie TV come *Prison Break* e ha un debole per le sfide alla PlayStation, anche se il suo vero “gioco” è sfornare cross precisi per i compagni. Nel 2020 ha sfiorato la convocazione in Nazionale, un riconoscimento al suo percorso da Serie D a protagonista della Serie A, culminato con il premio “Italo Galbiati” nel 2024.



L’entusiasmo a Palermo è alle stelle: Augello non è solo un acquisto, ma il simbolo di una squadra che vuole stupire. Con il ritiro estivo alle porte, i tifosi rosanero già sognano le sue galoppate sulla fascia e un’annata da ricordare. Bentornato in Sicilia, Tommy: il tuo sinistro è pronto a scrivere una nuova pagina di storia rosanero!



✍️ Marco Di Giovanni di Saporerosanero.

Seguici su Facebook e you

Luogo: Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.